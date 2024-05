Zadetek Niclasa Füllkruga v 36. minuti srečanja proti PSG je poskrbel za ekstazo navdušenja na Signal Iduna Parku v Dortmundu, na srečanju, na katerem so si Dortmundčani priigrali gol prednosti. Danes se bo dogajanje preselilo na Park princev v Pariz, kjer bo pozno zvečer znan prvi potnik na Wembley. Nemška zasedba je z odlično kolektivno in disciplinirano igro parala živce francoskim prvakom, ki so pred povratno tekmo prepričani v preobrat in uvrstitev v veliki finale, kjer bi lovili svoj prvi in tako želeni naslov v ligi prvakov.

"To je edini stavek, ki ga poznam v francoščini (smeh, op. p.): Zagotovo bomo zmagali! Všeč mi je ta stavek," je na novinarski konferenci pred tekmo dejal strateg francoskega moštva Luis Enrique. "Vem, kakšno tekmo bomo skušali odigrati, a rezultat je odvisen tudi od nasprotnika. Če se rezultat spremeni, se spremeni tudi odnos nasprotnika. Naša miselnost se ne bo spremenila od prve do zadnje minute. Cilj ni zmagati z dvema goloma, ampak je zmagati. Najprej moraš zmagati na tekmi. Lahko zabiješ dva gola v treh minutah, se zgodi, lahko pa tudi trpiš," je dejal Enrique, ki bi lahko s PSG postal prva ekipa, ki je izgubila prvo tekmo v četrtfinalu in polfinalu lige prvakov, a vseeno napredovala do finala. PSG je na prvi tekmi proti Dortmundu zabeležil 14 strelov, kar je največ brez zadetkov na tekmi lige prvakov od povratne polfinalne tekme 2020/21 proti Manchester Cityju (14 – poraz z 0:2).

Foto: Guliverimage

Enrique: Mbappe? Pomagati mora tudi v obrambi.

V francoskem moštvu bodo ogromno stavili na svojega prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja, ki se želi od Pariza posloviti z lovoriko najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Samo enkrat doslej Mbappeju ni uspelo doseči zadetka na obeh tekmah izločilnega dela, ko je obe srečanji začel v prvi postavi. To se je zgodilo proti dolgoletnim snubcem Real Madridu v osmini finala v sezoni 2017/18. A francoskega zvezdnika je na prvi tekmi na drugi strani povsem zasenčil Jadon Sancho, ki je letel po igrišču.

Na prispevek Mbappeja je pred tekmo opozoril tudi Enrique, ki si je v tej sezoni že večkrat prišel navzkriž s francoskim zvezdnikom. "Vsi smo ekipa in vsak igra svojo vlogo. Celo zvezdniki svetovnega razreda morajo pomagati pri obrambi. Smo ekipa in vsi morajo pomagati na vseh delih igrišča," je dejal španec na klopi francoskih prvakov, ki je spregovoril tudi o morebitnem neuspehu. "Če nam ne bo uspelo, gre življenje naprej, sonce bo še vedno sijalo in ko je v Parizu sonce, je čudovito. Nasprotnika bomo pozdravili, seveda bili razočarani, v naslednji sezoni pa bomo poskušali zmagati," je še dodal Enrique.

PSG je v tej sezoni že osvojil naslov francoskega prvaka, a sanje pariškega moštva so pri ligi prvakov. Foto: Reuters

Terzić: Še ena takšna predstava ne bo dovolj za finale

Na drugi strani pa bi bila uvrstitev v finale lige prvakov izpolnitev velikih sanj za Matsa Hummelsa – finale pa bi lahko bila tudi njegova zadnja tekma za Borussio Dortmund, saj bi se 35-letni veteran po koncu sezone lahko poslovil od Dortmunda. BVB, ki je sezono lige prvakov začel kot avtsajder, ima zdaj imenitno priložnost, da se zavihti v veliki finale. Za Hummelsa bi bil to drugi finale v karieri. Leta 2013 je bil v finalu – prav tako v Londonu, z BVB pa je z 1:2 izgubil proti Bayernu. Dortmund je pred tem v polfinalu izločil Real Madrid. "Takrat sem še mislil, da bo prišlo še ogromno nastopov v finalih, pa ni bilo ravno tako, zdaj je to moj tretji polfinale in verjamem, da nam bo uspelo," je dejal Hummels.

V uspeh svoje ekipe pa verjame tudi strateg Borussie Edin Terzić. "Če bo treba, bomo na igrišču pretekli še 20 kilometrov in bomo še boljši. Želimo si prislužiti finale. Prejšnji teden smo prikazali dobro igro, ki nam je prinesla tisto malo prednosti. A še ena takšna predstava verjetno ne bo dovolj za uvrstitev v finale," je na novinarski konferenci dejal Terzić. "Vse moramo narediti skupaj, z dobrim načrtom, z dobro idejo. PSG bo zagotovo boljši kot na prvem obračunu. Oni imajo poslanstvo, mi imamo velike sanje ... Dovolj je stvari, ki jih moramo narediti bolje, ker bodo tudi oni boljši," je še opozoril Terzić.

Edin Terzić želi, da bi njegova ekipa odigrala še boljšo tekmo kot prejšnji teden. Borussia je v "generalki" pred povratno tekmo konec tedna v bundesligi s 5:1 nadigrala Augsburg. Foto: Reuters

Statistika na strani PSG

To bo že osmo srečanje med PSG in Dortmundom v evropskih tekmovanjih, do zdaj pa sta obe ekipi zmagali po dve tekmi (trije remiji). Vendar pa je vse štiri zmage dosegla ekipa, ki je igrala doma, kar bo Luisu Enriqueju zagotovo dalo upanje, da se bo uvrstil v finale. Na drugi strani so pri Dortmundu lahko malce zaskrbljeni, saj se je Dortmund trikrat pomeril s PSG v gosteh v Evropi, a nikoli ni zmagal oziroma sploh ni dosegel zadetka na nobenem od teh gostovanj. Parižani pa ob tem le na dveh od zadnjih 38 domačih tekem v ligi prvakov niso dosegli zadetka (93 golov v tem nizu).

Verjetni začetni postavi: PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappe, Barcola. Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug.

