V finalu lige prvakov se bosta 1. junija na Wembleyju pomerila Real Madrid in Borussia Dortmund. Mladega angleškega zvezdnika Reala Juda Bellinghama bodo spremljali mešani občutki, saj se bo pomeril proti nekdanjim soigralcem. Real je lani zanj Borussii odštel 103 milijone evrov, a so bili v pogodbo vključeni še nekateri dodatki. Eden izmed njih pravi, da bi lahko Borussia prejela še dodatnih 25 milijonov evrov, če bo Bellingham osvojil ligo prvakov. To predstavlja za nemškega velikana več kot ugodno poslovno izhodišče. V vsakem primeru, ali bo evropski prvak ali ne, ga namreč čaka lep zaslužek.

Borussia Dortmund si lahko mane roke. Izjemno sezono v ligi prvakov bo sklenila šele 1. junija, ko se bo v finalu na Wembleyju za evropsko krono pomerila z Real Madridom. Beli baletniki so pred sezono kupili mladega zvezdnika Juda Bellinghama in zanj odšteli več kot sto milijonov evrov. Z njim so zadeli v polno, Otočan se je imenitno izkazal in je najboljši strelec belih baletnikov.

Jude Bellingham bo svoj prvi finale lige prvakov igral na tekmi v svoji domovini (London) proti nekdanjemu moštvu (Borussia):

Jude Bellingham will play his first UCL final against his former club in his home country 🤩 pic.twitter.com/Nc46Z80bIN — B/R Football (@brfootball) May 8, 2024

Ker pa so bile v pogodbi zajete tudi možnosti dodatnih zaslužkov, zlasti v primeru, če bo mladi Anglež s kraljevim klubom osvajal lovorike, bi se lahko zaslužek rumeno-črnih še povečal. Nemški mediji razpravljajo o tem, da bi moral Real v primeru, da bi postal evropski prvak, tako Borussii zaradi Bellinghama odšteti še dodatnih 25 milijonov evrov. To bi bila pika na i odličnemu poslu, ki so ga Porurci sklenili s 14-kratnimi evropskimi prvaki.

Borussia Dortmund si bo s finalom lige prvakov napolnila klubske žepe. Foto: Reuters

Rumeno-črnim se tako na srečanju z Realom obeta lep zaslužek v vsakem primeru. Uefa evropskemu prvaku namenja nagrado v višini 20 milijonov evrov, a bi Borussia zaslužila še pet milijonov več, če bi v finalu v Londonu potegnila krajšo in se zadovoljila z drugim mestom. Vse zaradi Bellinghama, 20-letnega angleškega nogometnega dragulja, ki ga bo kmalu podrobneje spoznala tudi Slovenija, saj se bo 25. junija na Euru v Kölnu s tremi levi pomeril s Kekovo četo.

If BVB wins the UCL, they will receive €20 million from UEFA



But, if Bellingham wins the UCL, Dortmund will get €25 million from Real Madrid. 😂 pic.twitter.com/nY0NnxECsx — Out Of Context Real Madrid (@rmanocontext) May 9, 2024

Bellingham bi lahko tako Borussii, če bi izgubila finale lige prvakov, priskrbel dragoceno tolažilno nagrado. Od Reala bi prejela še 25 milijonov evrov za nakup Bellinghama, treba pa je dodati, da bi kot poraženka prejela še nagrado Uefe za finalista lige prvakov. Ta znaša 15,5 milijona evrov, tako da bi jo v primeru poraza odnesla dvakrat bolje kot Real ob zmagi! Ni kaj, nogomet je, ko je govora o najuspešnejših klubih v Evropi, prerasel v donosen posel.