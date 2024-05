Srb zabil, Juventus v Rimu dvignil pokal

Atalanta in Juventus sta na rimskem Olimpicu odigrata finale italijanskega pokalnega tekmovanja. Z boljšo popotnico je v tekmo vstopilo moštvo iz Bergama, ki je slavilo na šestih od zadnjih sedmih tekem, medtem ko so pri Torinčanih na zmago čakali že vse od sedmega aprila. A na takih tekmah formo in statistika ne šteje veliko. Odločil je en sam gol, ta pa je padel že v četrti minuti srečanja. Za zmago stare dame je zabil 24-letni srbski nogometaš Dušan Vlahović.

Atalanta se je pretekli teden prebila v finale evropske lige, na poti do finala pokalnega tekmovanja pa je po vrsti izločila Sassuolo, AC Milan in Fiorentino. Na papirju lažje delo je imel Juventus, ki je premagal Salernitano, Frosinone in Lazio.

Juventus je v pokalu osvojil že 15 lovoriko, skupno pa je bil to njihov že 22. nastop v finalu Coppe Italia. Nekdanji delodajalci Josipa Iličića v tem pogledu močno zaostajajo za rivali, saj so pokal osvojili le enkrat (1962/63), zdaj pa so četrtič zaigrali v finalu.