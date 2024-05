Slovencema uspel izjemen podvig v Avstriji

Po Evropi je znanih vse več državnih prvakov in pokalnih zmagovalcev. V Avstriji je obe lovoriki osvojil graški Sturm. S pomočjo dveh slovenskih reprezentantov, Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića, so črno-beli osvojili dvojno avstrijsko krono in v prvenstvu prekinili kar desetletni niz zaporednih naslovov Red Bull Salzburga.

Ko je graški Sturm v zadnjem krogu z 2:0 doma ugnal celovško Austrio, je ubranil prednost pred Salzburgom in se podpisal pod izjemen podvig. Prvič po letu 2012 v Avstriji ni bil prvak Red Bull Salzburg. Nadvlado rdečih bikov, ki jim je še v prejšnji sezoni do naslova pomagal Benjamin Šeško, je prekinil graški Sturm, pri katerem navdušujeta dva slovenska reprezentanta. Tomi Horvat je k zmagi nad celovškim klubom prispeval podajo, na igrišču pa prebil 87 minut, Jon Gorenc Stanković, izjemno priljubljen nogometaš med navijači Sturma, pa je na igrišču prebil vso tekmo.

Tako so nogometaši Sturma že tradicionalno polili trenerja Christiana Ilzerja s pivom po osvojitvi lovorike:

Sturm je postal četrtič avstrijski prvak in prvič po letu 2011. Drugouvrščeni Salzburg je v zadnjem krogu premagal LASK Linz kar s 7:1, a vseeno za Sturmom zaostal dve točki. Graški klub si je s tem zagotovil tudi neposredno igranje v ligi prvakov, Salzburg pa se bo skušal med evropsko elito dokopati prek kvalifikacij.

Navijači Sturma bodo v prihodnji sezoni uživali v tekmah lige prvakov. Foto: Reuters

"Ne morem verjeti, to je bila neverjetna sezona, neverjetna tekma, naravnost super. To danes mi pomeni dvojno, saj smo jaz in soigralci za to delali več let," je avstrijska tiskovna agencija Apa navedla besede Jona Gorenca Stankovića.

Horvat je sezono končal s sedmimi zadetki in šestimi podajami, Gorenc Stanković pa je prispeval tri zadetke. Osem golov in štiri podaje je v avstrijskem prvenstvu v dresu Tirola dosegel Nik Prelec, skupaj s soigralcem, Sandijem Ogrincem (en gol v sezoni), pa sta si priigrala obstanek v ligi.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija Egnatia Rrogozhine Anglija Manchester City finale Manchester City - Manchester United (25. maj) Armenija Ararat-Armenia Avstrija Sturm Gradec Sturm Gradec Azerbajdžan Qarabag finale Zira - Qarabag (2. junij) Belgija Union St. Gilloise Bolgarija Ludogorec Razgrad Botev Plovdiv Bosna in Hercegovina finale Zrinjski - Borac Banja Luka (23. maj) Ciper APOEL Nikozija finale Omonia Nikozija - Pafos (18. maj) Češka Sparta Praga finale Viktoria Plzen - Sparta Praga (22. maj) Črna gora Dečić finale Budućnost - Jezero (30. maj) Danska Silkeborg Francija PSG finale PSG - Lyon (25. maj) Grčija finale Panathinaikos - Aris Solun (25. maj) Hrvaška Dinamo Zagreb finale Dinamo Zagreb - Rijeka (22. maj) Italija Inter Milano Juventus Izrael finale Hapoel Be'er Sheva - Maccabi Petah Tikva (30. maj) Kosovo Ballkani finale Ballkani - Prishtina (22. maj) Luksemburg Differdange 03 Progres Niederkorn Madžarska Ferencvaroš Paks Moldavija Petrocub finale Petrocub - Zimbru (25. maj) Nemčija Bayer Leverkusen finale Kaiserslautern - Bayer Leverkusen (25. maj) Nizozemska PSV Eindhoven Feyenoord Poljska Wisla Krakow Portugalska Sporting Lizbona finale Porto - Sporting Lizbona (26. maj) Romunija FCSB Corvinul Hunedoara Rusija finale Baltika - Zenit (2. junij) Severna Irska Larne Cliftonville Severna Makedonija Struga finale Tikvesh - Voska Sport (22. maj) Slovaška Slovan Bratislava Ružomberok Slovenija Celje finale Rogaška - Gorica (24. maj) Srbija Crvena zvezda finale Vojvodina - Crvena zvezda (23. maj) Škotska Celtic Glasgow finale Celtic - Rangers (25. maj) Španija Real Madrid Athletic Bilbao Švica finale Servette - Lugano (2. junij) Turčija finale Bešiktaš - Trabzonspor (23. maj) Ukrajina Šahtar Doneck Šahtar Doneck Wales The New Saints Connah's Quay

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.