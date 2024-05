Šeško blizu odločitve

Slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško je v svoji prvi sezoni v dresu RB Leipziga ob koncu sezone naravnost eksplodiral, na zadnjih sedmih tekmah se je vselej vpisal med strelce in že v krstni sezoni izenačil klubski rekord, hkrati pa poskrbel tudi za rekord bundeslige. Skupno je Šeško v tej sezoni bundeslige dosegel 14 zadetkov in s svojimi predstavami na vrata priklical številne snubce iz vrst evropskih velikanov.

Z zadnjimi informacijami o prihodnosti slovenskega nogometnega reprezentanta je postregel dobroobveščeni italijanski novinar Fabrizio Romano, ki je zapisal, da se bo Šeško o svoji prihodnosti odločil še pred začetkom evropskega prvenstva, na katerem bo eno glavnih orožij slovenske izbrane vrste. Šeško se bo tako odločil, ali bo kariero nadaljeval v Leipzigu ali se bo posvetil novim izzivom. "Njegov agent je potrdil, da bo končno odločitev sprejel v naslednjih treh tednih, zanj pa se zanimajo številni klubi, še posebej v premier ligi," je zapisal Romano. Ob tem je že jasno, da Šeško ne razmišlja o ponudbah iz Savdske Arabije, ki sta jih slovenski nogometaš in njegov agent že prečrtala.

⚪️🔴🇸🇮 Benjamin Šeško will decide before the Euros whether he wants to sign new contract at RB Leipzig or leave this summer.



His agent confirms plan to make decision within three weeks with several clubs interested, especially in PL.



No chance to accept Saudi move. pic.twitter.com/7HWu0K66vL