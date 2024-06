Francozi na čelu s Kylianom Mbappejem so drugi največji favoriti Eura 2024. Foto: Reuters Ni je večje mednarodne stavne hiše, ki na prvo mesto med kandidati za naslov evropskega prvaka ne bi postavila Anglije. Trije levi veljajo za prvega favorita. Če bi se jim resnično posrečilo in bi prvič v zgodovini postali evropski prvaki, bi tisti, ki bi stavili na njih, za vložen evro prejeli tri.

Takoj za Angleži so Francozi. Če so Otočani na zadnjem Euru v finalu po izvajanju 11-metrovk ostal praznih rok proti Italiji, pa so bili streli z bele točke na zadnjem velikem tekmovanju, SP 2022 v Katarju, usodni tudi za galske peteline.

Kvota na naslov Francije je nekoliko višja (4), sledijo gostiteljica Nemčija (5,5), sosedi Portugalska in Španija (obe 8), branilka naslova Italija in Belgija (obe 15), Nizozemska (17), nato pa napoči trenutek že za uvodno tekmico Slovenijo na Euru, Dansko, polfinalistko zadnjega evropskega prvenstva, ki ima podobno kot Hrvaška kvoto za naslov 41/1. To je tudi deset največjih favoritov za osvojitev evropske krone, ki jo bo predsednik Uefe podelil kapetanu prvakov 14. julija v Berlinu.

Slovenija z manjšo kvoto le od treh

Jan Oblak bo letos prvič nastopil na velikem reprezentančnem tekmovanju. Foto: www.alesfevzer.com Kaj pa Slovenija? Za Kekovo četo je ogromen uspeh že preboj na veliko tekmovanje, na katerem je nazadnje nastopila pred 14 leti (SP 2010), kar pa se tiče evropskega prvenstva, pa že pred sušnimi 24 leti (EP 2000). Ker pa slovenski nogometaši, med katerimi sta posebne pozornosti v tujih medijih in očeh pred začetkom tekmovanja deležna zlasti kapetan Jan Oblak in najboljši strelec Benjamin Šeško, ne nameravajo v Nemčijo odpotovati z belo zastavo, ampak čim bolj zagreniti življenje Danski, Srbiji in Angliji, dodaten optimizem pa jim dviga še podatek, da se bodo v osmino finala prebile tudi štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance, velja na tekmah Slovenije pričakovati še pestro in nepredvidljivo dogajanje.

Slovenski nogometaši se bodo v skupini C merili z Dansko, Srbijo in Anglijo. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Če bi Kekovi zasedbi uspel neverjeten podvig in bi šla prav do konca, bi tisti, ki si upajo staviti na tovrsten scenarij, obogateli. Za vložen evro bi jih prejeli nazaj kar 251, kar zagotavlja sanjski zaslužek. Večjega imajo na voljo le podporniki Albanije, Slovaške in pa edine letošnje debitantke Gruzije, pri katerih je najbolj pogosta stavna kvota 501.