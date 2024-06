Vsi vključno s Slovenijo se bodo ogrevali doma, le Srbi v gosteh

Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje priprave na evropsko prvenstvo v Nemčiji (14. junij do 14. julij). Na Brdu pri Kranju izbranci Matjaža Keka pričakujejo tudi zadnji pripravljalni tekmi pred odhodom na EP, po podobnem scenariju pa svoje načrte priprav izpeljujejo tudi Angleži, Danci in Srbi, ki bodo tekmeci Slovenije v skupini na EP. S kom vse se bodo še pomerili tekmeci v skupini C pred začetkom Eura?

Slovenija bo najprej 4. junija ob 18. uri v Stožicah igrala proti Armeniji, 8. junija pa na istem prizorišču ob 15. uri proti Bolgariji. Angleže 3. junija čaka obračun z BiH, 7. pa še z Islandijo, Srbija bo 4. junija igrala z Avstrijo, 8. pa s Švedsko, Danska pa 5. junija s Švedsko in 8. z Norveško.

Zajc: Nekaj največjega, kar se lahko zgodi v karieri

Žan Karničnik je prišel na priprave kot novopečeni prvak in najboljši igralec 1. SNL v sezoni 2023/24. Foto: www.alesfevzer.com Selektor Slovenije Matjaž Kek je v pripravah kot enega ključnih dejavnikov izpostavil to, da bodo fantje na pravi ravni fizične pripravljenosti. "Čim prej je treba pozabiti na klubsko sezono in prevzeti miselnost reprezentance," je dodal vezist Miha Zajc, ki ga po ne posebej blesteči sezoni čaka kar nekaj dokazovanja selektorju.

"Moram dati vse od sebe, potem pa je selektorjeva odločitev o tem, kdo bo igral. Za vsakega igralca je evropsko prvenstvo nekaj največjega, kar se lahko zgodi v karieri. Vsak igralec ima priložnost, da se pokaže na evropski sceni," je motiviran Zajc.

Žan Karničnik, najboljši igralec zadnje sezone slovenskega državnega prvenstva, pa je poudaril, da bo vendarle najpomembnejše to, da razmišljajo kot ekipa.

Karničnik je bil med tistimi, ki je priprave začel že prejšnji teden, potrdil je tudi, da sam s fizično pripravljenostjo nima težav. "Nenazadnje sem odigral celotno prvenstvo in mislim, da s tega vidika ne bo težav," je povedal Karničnik.

4. junij (Ljubljana): Slovenija – Armenija

8. junij (Ljubljana): Slovenija – Bolgarija

Southgate išče ekipno dinamiko

Gareth Southgate lahko računa na zelo kakovostno zasedbo. Foto: Reuters Slovenska vrsta je večinoma že zbrana, manjka le še peščica vpoklicanih, malce drugače je pri Angležih, ki pa imajo kot eni favoritov prvenstva izjemno širok nabor, tako da selektorja Garetha Southgata upravičene odsotnosti nekaterih tudi ključnih igralcev ne bi smele preveč skrbeti.

"Imamo nekaj izjemnih ljudi, ki prinašajo izjemno energijo. To ustvarja okolje, iz katerega igralci nato črpajo. Želimo si ustvariti skupino, v kateri bo vsak potiskal naprej vsakogar in obenem tudi stal za njim," je za spletno stran angleškega reprezentančnega nogometa dejal Southgate. "Obstaja ekipna dinamika, ki je ključna za zmagovanje. To moramo najti," je dodal angleški selektor.

3. junij (Newcastle): Anglija – BiH

7. junij (London): Anglija – Islandija

Stojković: Srbija lahko vsakomur povzroči težave

Dragan Stojković Piksi bo kot edini selektor reprezentanc iz skupine C pripravljalni tekmi odigral v gosteh. Foto: Guliverimage Srbski selektor Dragan Stojković je že predstavil končni seznam 26 igralcev, še v petek jih je imel na voljo zgolj 16, drugi se bodo pridružili v naslednjih dneh. Če ima Southgate nekaj vprašanj glede poškodb v kadru, pa Stojković pravi, da so fantje zdravi.

Kot je poudaril, je seznam objavil s čisto vestjo. "Vse odločitve bodo moje in v funkciji ekipe. Ne glede na formacijo bodo vsi morali dati maksimum, posebej pri fizični pripravi. Prav pri tem nismo bili dobri na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju," je cilj na pripravah srbskim medijem razkril Stojković.

"Prepričan sem, da lahko Srbija vsakomur povzroči težave. Želimo si igrati najboljši nogomet, kot ga lahko. Če bo kdo boljši od nas, pa mu bomo čestitali," je zaključil.

4. junij (Dunaj): Avstrija – Srbija

8. junij (Solna): Švedska – Srbija

Zvezdnik Manchester Uniteda komaj čaka

Danska je v kvalifikacijah za Euro proti Sloveniji osvojila štiri točke. Foto: Guliverimage Končnih 26 igralcev - zadnji rok je sicer 7. junija opolnoči - je objavil tudi že danski selektor Danske Kasper Hjulmand. Na njem je pričakovano tudi napadalec Manchester Uniteda Rasmus Hoejlund, ki komaj čaka, da bo branil barve svoje države v Nemčiji.

"Zelo veliko mi pomeni igranje za reprezentanco. Vedno sem podpiral izbrano vrsto, tudi ko ni šlo vse najbolje. Sem zelo patriotski, tako da je zame res nekaj posebnega iti na igrišče s svojimi rojaki ter igrati proti drugim narodom. To bo vedno nekaj posebnega zame," je v pogovoru za Tipsbladet povedal Hoejlund.

5. junij (Köbenhavn): Danska – Švedska

8. junij (Brondby): Danska - Norveška

Kot je dodal, si kakšnega pritiska ne nalaga, vendar verjame, da je Danska dovolj močna za izločilne boje. "Nikoli nisem bil človek, ki bi si zadajal neke osebne cilje. Ampak seveda bom vesel, če bomo napredovali iz skupine in če bom tudi sam k temu pomagal z zadetki."