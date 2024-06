Ostali brez priljubljene pesmi, ugrabili so jo skrajni desničarji

Evropska nogometna zveza (Uefa) ne dovoli, da bi se avstrijska nogometna reprezentanca na prihajajočem evropskem prvenstvu v Nemčiji ogrevala ob zvokih pesmi L'amour toujours. Na njeno melodijo so namreč množice v Nemčiji prepevale skrajno desničarske napeve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pesem, katere avtor je italijanski DJ Gigi D'Agostino tako ne bo smela biti predvajana na tekmah avstrijske nogometne reprezentance. Na odločitev Uefe se je že odzvala avstrijska nogometna zveza (Öfb), ki je poudarila, da jo bo spoštovala.

"Öfb se zavzema za strpnost, raznolikost in integracijo ter za mirno sobivanje v vseh sferah družbenega življenja. Glede na zadnje incidente pesem do nadaljnjega ne bo predvajana na mednarodnih tekmah avstrijske nogometne reprezentance," so za dpa sporočili iz krovne nogometne organizacije v Avstriji.

Omenjena zveza je sicer Uefi že marca v odobritev poslala seznam pesmi za predvajanje, na katerem je bila tudi L'amour toujours. Uefa je nato Avstrijce pred nekaj dnevi obvestila, da pesem ne more biti predvajana med evropskim nogometnim prvenstvom.

Na evropskem prvenstvu bo ob zadetku vsake izmed sodelujočih reprezentanc predvajana vedno ista pesem, medtem ko si lahko reprezentance same izberejo pesmi, za katere želijo, da bi se predvajale med ogrevanjem ali po tekmi.

Evropsko prvenstvo se bo začelo 14. junija in bo trajalo vse do 14. julija. Avstrijci bodo prvo tekmo odigrali 17. junija proti Franciji.

Preberite še: