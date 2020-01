Celjani ujeli prvo zimsko okrepitev

Iz vrst slovenskega nogometnega prvoligaša Celja so sporočili kadrovsko spremembo in predstavili prvo okrepitev zime 2020. S Celjani je pogodbo podpisal bosanski branilec Advan Kadušić.

Advan Kadušić je s Celjem podpisal pogodbo do konca junija 2022 in okrepil ekipo Dušana Kosića, ki je prvi del sezone Prve lige Telekom Slovenije končala na četrtem mestu in se bo v drugem delu sezone potegovala za uvrstitev v Evropo. Iz pokalnega tekmovanja so Celjani že izpadli.

Kadušić je 22-letni desni bočni branilec, ki se je prvič podal v tujino in prihaja iz Zrinjskega, za katerega je v prvem delu sezone zbral 21 nastopov v vseh tekmovanjih, pet tudi v kvalifikacijah za ligo Europa in se izkazal z dvema asistencama.

V Bosni in Hercegovini je ob Zrinjskem, s katerim je bil leta 2018 prvak, igral še za Sarajevo in tudi z njim osvojil naslov bosanskega prvaka (2015).

V najboljši nogometni ligi Bosne in Hercegovine je zbral 87 nastopov, desetkrat pa je zaigral tudi v kvalifikacijah za ligo Europa.

Pohvali se lahko tudi z igranjem za mlado reprezentanco Bosne in Hercegovine in še nekatere njene mlajše selekcije.