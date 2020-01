Triglav močnejši za dansko-albanskega vezista

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Triglav Kranj je sklenil sodelovanje z Beratom Becirijem, 23-letnim dansko-albanskim napadalnim vezistom, ki prihaja iz Københavna. "Nadejam se, da bom klubu zaupanje povrnil z veliko zadetki in asistencami," je ob prihodu na Gorenjsko povedal nogometaš.

185 centimetrov visoki nogometaš je produkt akademije Københavna, s katerim je igral tudi v mladinski ligi prvakov. V tem danskem klubu je bil med drugim tudi soigralec slovenskega reprezentanta Benjamina Verbiča, so zapisali na spletni strani NK Triglav Kranj.

"Zelo sem srečen, da sem prišel v Triglav. Dal bom vse od sebe, da bi ekipi pomagal do uresničitve zastavljenih ciljev. Nadejam se, da bom klubu zaupanje povrnil z veliko zadetki in asistencami, ob tem pa si želim, da z dobro igro skupaj splezamo še višje po lestvici," pa pričakuje Berat Beciri.

Na Danskem je Beciri igral še za Naestved in Avarto, v Kranj pa je prišel iz makedonske Škendije iz Tetova. V prvi polovici sezone je za Škendijo odigral pet tekem in prispeval asistenco. Gre tudi za nekdanjega reprezentanta mladinske in mlade selekcije Albanije.

Berat Beciri je v vrstah Triglava od začetka zimskih priprav, odigral pa je tudi pripravljalno tekmo proti Domžalam, kjer je ob zmagi nase opozoril z lepim številom učinkovitih potez ter atraktivnimi preigravanji.

Triglav v Prvi ligi Telekom Slovenije s šestimi zmagami, dvema remijema, 12 porazi in 20 osvojenimi točkami zaseda sedmo mesto, v nadaljevanju prvenstva, 22. februarja, na domači zelenici gosti Rudar iz Velenja.

