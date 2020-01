Triglav pripeljal prvo okrepitev

"Vesel sem, da sem tu. Po pogovorih sem uvidel, da sta vizija in ambicija kluba povsem s skladu z mojima. Prvi vtisi so odlični, vidi se, da je slačilnica enotna in vlada pozitiven duh. Triglav ima mlado in perspektivno ekipo, ki lahko še veliko napreduje, enako pa velja tudi zame. Komaj čakam, da bo šlo zares, sem izjemno motiviran in pričakujem, da bo kemija prava," je ob podpisu za klubsko spletno stran dejal Čerimagić.

Čerimagić, 26-letni vezist, je bil tudi član mlade izbrane vrste BiH. Nogometno pot je začel pri sarajevskem Željezničarju, nato pa je igral še v Belgiji pri Gentu, nato pa na Poljskem za Gornik Zabrze in Kartowice.

Prvi del te sezone je preživel pri Muri, kjer je odigral 17 tekem in dosegel zadetek.

