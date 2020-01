Največje presenečenje PLTS bogatejše še za enega Hrvata

Kidričani so sporočili, da so našli skupen jezik s 26-letnim levim bočnim branilcem Stipetom Vrdoljakom. Kariero je začel pri Osijeku, nazadnje pa je igral za Koper.

''Čakajo me težki, a upam da uspešni izzivi. Videl sem, da gre za zanimiv projekt, kar mi je dalo še dodaten motiv, da sem se na treningih izkazal ter sklenil dogovor z Aluminijem. Ekipa je mlada, zanimiva polna dobrih igralcev. Prav tako so me novi soigralci dobro sprejeli. Sicer je vsak začetek težak, a mislim, da se bom s trdim delom dokazal, ter po najboljših močeh pomagal ekipi v borbi za čim višje mesto na lestvici,'' je po sklenitvi pogodbe, ki ga z Aluminijom veže do konca sezone 2020/21, zaupal novopečeni branilec Aluminija.

Trener Aluminija Slobodan Grubor bo v spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije vstopil z visokega drugega mesta. Foto: Vid Ponikvar

Hrvaški strateg Slobodan Grubor pri Aluminiju po novem med izbranci računa že na osem rojakov. To so vratarja Matija Kovačić, Tibor Banić, branilci Ivan Kontek, Renato Pantalon, Stipe Vrdoljak, zvezna igralca Nikola Leko in Mihael Klepač ter napadalec Ante Živković.

Kidričani bodo naslednjo pripravljalno tekmo odigrali 1. februarja, ko se bodo udarili s hrvaškim drugoligašem Orijentom. Vrdoljak je pred tem že odigral dve tekmi za Aluminij.