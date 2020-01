Ljubljančane okrepil branilec, ki se je kot najstnik kalil v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni klub Bravo je sklenil sodelovanje z 20-letnim branilcem Vanjo Drkušićem. Mladi Dolenjec je v zadnjih sezonah nabiral izkušnje na Nizozemskem in v Italiji, po novem pa se bo dokazoval v Ljubljani, kjer bo skušal pomagati izbrancem Dejana Grabića v boju za obstanek.

Mladi ljubljanski klub je po Amirju Feratoviću predstavil še enega mladega branilca, s katerim bo želel uresničiti zadane prvoligaške cilje. V Spodnji Šiški bo odslej igral Vanja Drkušić, nekdanji up novomeške Krke, ki se je kot najstnik odpravil v Evropo ter nabiral izkušnje na Nizozemskem in v Italiji. Najprej je bil član različnih starostnih kategorij Heerenveena, lani pa se je preselil v Italijo, kjer pri tretjeligašu Rendeju ni dobival veliko priložnosti za nastop.

VANJA, DOBRODOŠEL!

Zadnjo linijo članske zasedbe NK BRAVO je dodatno okrepil še Vanja Drkušić. 20-letni branilec je v minulih sezonah igral v tujini, v Ljubljani pa je podpisal pogodbo do konca naslednje sezone. #MiSmoBravo #EnKlubEnaDruzina #SkupajMocnejsi #PLTS pic.twitter.com/tbe8tPIlGJ — NK Bravo (@NKBravo) January 30, 2020

"Vesel sem, da bo Vanja oblekel dres NK Bravo. Kot mlad igralec je zapustil Slovenijo in se kalil v tujini ter nabral ogromno izkušenj. Igral je tudi za mlajše reprezentančne selekcije. S svojim znanjem in kvaliteto bo pomagal celotni ekipi in verjamem, da bo naredil tudi naslednji korak na svoji nogometni poti. Dobrodošel v družino NK Bravo," je ob prihodu novega branilca povedal športni direktor NK Bravo Dejan Močnik. V Ljubljano je pripeljal mladega branilca, ki je v mlajših izbranih vrstah zbral 26 nastopov.

Bravo je v pripravljalnem obdobju odigral tri tekme. Premagal je ljubljanskega Slovana (10:0), remiziral z Radomljami (3:3) in izgubil v Mariboru (0:1). V petek se bo pomeril s srbskim prvoligaškim klubom Javor Matis Ivanjica.