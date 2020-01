Dalmatinec zapustil Domžale in odšel v Turčijo

Nova sprememba v Domžalah. Trener rumenih Andrej Razdrh v nadaljevanju sezone, v kateri bo poskušal rumene popeljati v Evropo, ne bo računal na 24-letnega Dalmatinca. Tonći Mujan se je preselil v Turčijo, kjer bo zastopal barve šestouvrščenega turškega drugoligaškega kluba Ümraniyespor. Hrvaški krilni napadalec bo v Turčiji do konca sezone igral kot posojen nogometaš Domžal, nato pa bi lahko turški klub odkupil njegovo pogodbo.

Oražem: Ne želimo pretiravati z novimi močmi

V dresu Domžal je dosegel pet zadetkov in prispeval osem podaj za gol. Foto: Matic Ritonja/Sportida ''Tonći je v Sloveniji že nekaj časa, prišel pa je v leta, ko si je zaželel preizkusiti srečo v tujini. S posojo smo mu to željo uresničili, obenem pa se dogovorili tudi za možnost odkupa po zaključku letošnje sezone. Njegova odsotnost se bo vsekakor poznala, imamo pa še dobra dva tedna časa, da po potrebi korigiramo sestavo ekipe. Nadaljujemo z jasno začrtano politiko kluba po tem, ko je ekipo prevzel Andrej Razdrh, ne želimo pa pretiravati z morebitnimi novimi močmi, saj verjamemo, da imamo mnogo mladih igralcev, ki lahko počasi prevzemajo tudi bolj izpostavljeno vlogo v članskem moštvu,'' je za klubsko stran pojasnil športni direktor Matej Oražem in s tem dal vedeti, da Domžale do konca prestopnega roka, v Sloveniji se konča 15. februarja, ne bo več bistveno posegal po novih igralcih.

Mujan, nekdanji up splitskega Hajduka, je poleg Slovenije, kjer je igral tudi v dresu Krškega, nabiral izkušnje tudi v Španiji pri drugem moštvu Deportiva iz La Corune. Za Domžale je odigral 65 tekem, dosegel pet zadetkov in prispeval osem podaj.