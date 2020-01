Januarska nakupovalna mrzlica, v kateri so imeli pogosto besedo tudi Slovenci

Škotski velikan Glasgow Rangers se je okrepil z 21-letnim romunskim reprezentantom Ianisom Hagijem. Sin slovitega zvezdnika romunskega in svetovnega nogometa Gheorgheja Hagija bo do po konca sezone igral na Škotskem kot posojen nogometaš belgijskega prvaka Genka, nato pa ga lahko Rangers odkupijo. ''V veliko čast mi bo igrati za tako velik klub z bogato zgodovino,'' je povedal mladi Romun, ki se je pred Belgijo mudil v Italiji in se dokazoval pri Fiorentini. Zdaj ga bo vodil Steven Gerrard.

🗣️ @IanisHagi10: “Being in such a huge club and having this mentality of winning every game made me take this decision and I am really happy. I can’t wait to meet the fans and I can’t wait for them to meet me and try to build this relationship as good as possible." pic.twitter.com/HClypioc6u