Barcelona odštela 31 milijonov evrov za Portugalca

Barcelona je sklenila dogovor z Brago in za slabih 31 milijonov evrov kupila 20-letnega Portugalca Francisca Trincaa. Mladi portugalski reprezentant se bo v Katalonijo preselil šele po koncu sezone. Član Barcelone bo postal 1. julija 2020, pred tem pa še naprej branil barve Brage.

Katalonci so v zadnjih dneh pogledovali na nogometni trg in iskali okrepitev v napadu, ki bi lahko nadomestila večmesečno odsotnost poškodovanega Luisa Suareza. Na seznamu kandidatov se je zvrstilo ogromno znanih nogometašev, med njimi tudi Lautaro Martinez (Inter), Rodrigo (Valencia), Richarlison (Everton), Dušan Tadić (Ajax) in Willian (Chelsea), a Katalonci niso našli skupnega jezika z omenjenimi klubi.

🔜 Francisco Trincão

Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020

V želji, da poskrbi za svetlo prihodnost kluba, se je odločila za nakup mladega krilnega napadalca, za katerega je odštela 30,9 milijonov evrov. Barcelona je prepričana, da bi lahko Portugalec Francisco Trincao postal eden izmed osrednjih nosilcev igre pri katalonskem velikanu, hkrati pa bi lahko v konici napada nasledil Urugvajlca Luisa Suareza. Z mladim portugalskim reprezentantom je sklenila petletno zvestobo, njegova odkupna klavzula pa bo znašala kar 500 milijonov evrov!

Trincao je v tej sezoni za Brago dosegel tri zadetke, enkrat je bil uspešen v skupinskem delu evropske lige, kjer je zatresel mrežo slovaškega prvaka Slovan iz Bratislave.