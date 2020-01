Atletico se je okrepil s starim znancem

Belgijski reprezentant Yannick Ferreira-Carrasco se vrača v Madrid k Atleticu, to je zdaj tudi uradno. Do konca sezone bo igral kot posojen nogometaš kitajskega Daliana za rdeče-bele. Tako si bo ponovno delil slačilnico z Janom Oblakom, trener Diego Simeone pa bo skušal s prihodom Belgijca popraviti učinkovitost v napadu, ki v tej sezoni močno peša.

Atletico je sklenil dogovor s kitajskim klubom Dalian, ki mu bo do konca sezone odstopil belgijskega napadalca Yannicka Ferreiro-Carrasca. Belgijec je stari znanec Atletica, saj je pred odhodom v Azijo zanj odigral 124 tekem in dosegel 23 zadetkov. Star je 26 let, med drugim pa se je vpisal med strelce za Atletico tudi v finalu lige prvakov (2016), ko so Los Colchoneros ostali brez evropskega naslova po izvajanju strelov z bele točke.

Pred dvema letoma se je odločil za selitev na Kitajsko, kjer je v dresu Daliana odigral 52 tekem, zadel v polno 24-krat, prispeval pa tudi 17 podaj za gol.