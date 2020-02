Celjani sklenili dogovor z reprezentantom

Po mladem reprezentantu Litve Domantasu Antanavičiusu je prag celjskega kluba prestopil še en reprezentant tuje države. Novi nogometaš Celja je članski reprezentant Moldavije Denis Marandici. Levi bočni branilec ima 23 let in je zelo navezan na Portugalsko, z rumeno-modrimi pa je sklenil pogodbo do poletja 2022.

Celjani, ki so na pripravah v Turčiji, so predstavili novo zimsko okrepitev. V prejšnjih tednih je bil Marandici na preizkušnji, nato pa je trener Dušan Kosić s sodelavci prižgal zeleno luč in ocenil, da bo Denis Marandici primerna okrepitev za celjski klub. Ta se bo poskušal v spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije dokopati do Evrope.

"Vesel sem, da sem v Celju. Trenerji in igralci so mi pri privajanju na novo okolje v veliko pomoč," je povedal novopečeni branilec Celja, še edinega slovenskega prvoligaša, ki v tem koledarskem letu na pripravljalnih tekmah ni doživel poraza.

🆕👑..v 💛💙 slačilnici imamo novega grofa. V knežje mesto se iz portugalske União de Leirie seli 23-letni levi bočni branilec Denis Marandici! VEČ NA: https://t.co/19HI82Y7Xe🇵🇹🇲🇩#misijaTurčija #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/kgF4hjoh0h — NK Celje (@NKCelje) February 4, 2020

Marandici je članski reprezentant Moldavije. V knežje mesto se je preselil iz Portugalske, kamor se je z družino iz Kišinjeva odpravil s šestimi leti. Nazadnje se je dokazoval pri klubu Uniao de Leiria, kjer je pred slabim desetletjem nabiral izkušnje tudi Jan Oblak.

23-letni novinec Celja bo nosil dres s številko 25, prvič pa se bo lahko kot polnopravni član Celjanov predstavil v sredo, ko se bo Kosićeva četa v Turčiji pomerila z ruskim drugoligašem Šinikom iz Jaroslavla.