Iz Nove Gorice k tujemu klubu, ki je šokiral Olimpijo

Gorica, štirikratna slovenska prvakinja, ki je prezimila na drugem mestu, bo v nadaljevanju drugoligaške sezone lovila napredovanje v Prvo ligo Telekom Slovenije brez pomoči Žige Lipuščka. Dolgonogi branilec in nekdanji mladi reprezentant Slovenije je v zadnjih dveh sezonah in pol za Gorico zbral 69 nastopov, dosegel pa osem zadetkov. Kariero je začel v mestu vrtnic, nato pa se leta 2013 preselil v Maribor, kjer se je dokazoval v dresu B-ekipe.

Njegovo nogometno pot je leta 2016 zaznamoval krut dogodek, saj je bil udeleženec prometne nesreče, v kateri sta umrla njegova soigralca Damjan Marjanović in Zoran Baljak. Lipušček je bil lažje ranjen, leta 2017 pa se je vrnil v Novo Gorico, kjer je sprva nabiral izkušnje v prvi, nato pa še drugi ligi. V jesenskem delu je zbral 18 nastopov in trikrat zadel v polno, nato pa se je v zimskem prestopnem roku odločil za prestop v tujino.

Skoraj bi izločili Olimpijo

RFS je lani v Ljubljani premagal Olimpijo s 3:2. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kariero bo nadaljeval pri latvijskem podprvaku RFS, s katerim ga poleti čakajo tudi evropski nastopi. RFS je prvič v kvalifikacijah za ligo Europa nastopil lani in v uvodnem krogu namučil ljubljansko Olimpijo.

Najprej je šokiral zmaje z zmago v Stožicah (4:3), na povratni tekmi pa se z napredovanjem spogledoval vse do zadnjih minut, a se mu je načrt izjalovil, ko so Ljubljančani v sodnikovem podaljšku dosegli zadetek za 2:0 in napredovali. Junak zmajev je bil Luka Menalo. "Žigi se zahvaljujemo za njegov doprinos klubu in mu želimo veliko uspehov v prihodnosti," so zapisali pri novogoriškem klubu.

Lipušček je nekdanji mladi reprezentant Slovenije. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Latvijsko prvenstvo se bo začelo sredi marca, Rigas pa bo v uvodnem krogu sezone gostil Ventspils. Na seznamu legionarjev bo tako v Latviji, deželi, v kateri je še pred kratkim Slaviša Stojanović opravljal vlogo selektorja članske izbrane vrste, po novem zastopana tudi Slovenija.