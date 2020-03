Tim Gajser trenira sam v gozdu in komaj čaka na nadaljevanje sezone #video

Šport te dni miruje zaradi pandemije novega koronavirusa. Tudi motokrosisti niso izjema in slovenski šampion Tim Gajser lahko le trenira in vzdržuje formo za morebitno nadaljevanje sezone. Na uvodnih dveh dirkah sezone MXGP je bil Gajser drugi in to mesto zaseda tudi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.

Tim Gajser pravi, da je s prvima dvema dirkama sezone, v Angliji in na Nizozemskem, zadovoljen, čeprav je imel kar nekaj smole s padci. "Hitrost je prava, sem v dobri formi in komaj čakam, da se sezona končno spet nadaljuje," nam je povedal.

Čuden občutek

Nizozemski dirkač Jeffrey Herlings, zmagovalec obeh dirk, ima pred Gajserjem v seštevku svetovnega prvenstva devet točk prednosti. Slovenčeva Honda je še boljša, kot je bila v pretekli sezoni, predvsem na štartih. "Na tem motorju sem opravil res ogromno treninga in na njem se dobro počutim tako na štartu kot med dirko," pravi naš as.

Ta konec tedna bi morali dirkati v Argentini, a so seveda tudi prvenstvo MXGP zaradi pandemije novega koronavirusa prekinili. "Občutek je malo nenavaden, saj smo dve dirki že odpeljali, a proti temu ne moremo nič."

Sam trenira v gozdu, zato prepoved druženja zanj ne pomeni težav, se bo pa vseeno moral prilagoditi novim razmeram. "Predvsem zato, ker se bo sezona zelo podaljšala, zadnja tekma naj bi bila konec novembra, to pa pomeni, da smo morali prilagoditi treninge, da se ne iztrošim preveč."

Gajserjeva "domača" dirka v Trentinu bi morala biti na sporedu v začetku aprila. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do nadaljevanja tekmovanj mora tudi ohraniti pravo formo. "Tega se ne bojim, bo pa vsekakor potrebna kakšna tekma, da pridem nazaj v pravo formo, saj bo pavza dolga, kot kaže, nekaj mesecev."

Kar tri dirke s koledarja MXGP so v Italiji, v evropskem središču epidemije, prva bi morala biti že na začetku aprila v Trentinu, ki je zaradi velikega števila slovenskih navijačev nekakšna Gajserjeva domača dirka.

To, za Gajserja posebno dirko, naj bi po novem izpeljali 19. julija. "Upam, da jo bomo letos le imeli na koledarju, saj vemo, da je v Italiji, kjer so razmere zelo kritične. Ampak upam, da se bo to vse popravilo in bo tekma izpeljana," pravi Gajser in dodaja: "Vsem navijačem pa bi sporočil, da v tem obdobju ostanejo doma in upoštevajo vsa navodila, ki so nam bila dana."

Pa ostanite zdravi, sklene slovenski prvak: "To je najbolj pomembno."