Slaba novica za navijače Tima Gajserja

V množici odpovedi so odpovedali oziroma prestavili tudi tekmo svetovnega prvenstva razreda MXGP v italijanskem Trentinu.

Tekma, kamor po navadi potuje veliko slovenskih navijačev našega Tima Gajserja, bi morala biti na sporedu 4. in 5. aprila. Organizatorji so se zaradi izrednih razmer koronavirusa odločili, da dirko prestavijo na 18. in 19. julij 2020.

V Italiji so namreč sprejeli ukrep, da do 3. aprila prepovedo javne dogodke.

Tim Gajser, slovenski motokrosist, je zadnji konec tedna tekmoval v nizozemskem Valkenswardu in v razredu MXGP osvojil drugo mesto.