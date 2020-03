Koronavirus ni edina skrb

V košarkarskem klubu Koper Primorska imajo za seboj izjemno naporno sezono. Po izvrstnem začetku na parketu je sledilo težko obdobje ob njem. Kljub vsemu so se pobrali, osvojili slovenski pokal, zdaj pa so se pojavile nove težave, ki jih je prinesel koronavirus.

"Čakamo. Dobili smo sporočilo, da je uradno konec tekmovanj v državnem prvenstvu. Čakamo še na ligo ABA. Prav tako na Mednarodno košarkarsko zvezo FIBA glede pogodb. Te je treba prekiniti. Vprašanje je, s katerim dnevom. Da igralci nekaj dobijo in klubi nekaj privarčujejo. Da bosta obe strani zadovoljni. Imamo še druge težave. Verjamem, da bomo naredili vse, da pridemo ven iz krize," je vodja ekipe Koper Primorska Goran Jagodnik povedal na začetku pogovora o aktivnostih, ki so v tem trenutku razumljivo okrnjene v klubu.

Zaradi koronavirusa, ki povzroča nevšečnosti po vsem svetu, je marsikaj nejasno pri pogodbah. Vendarle gre za višjo silo. Ali so pogodbe preklicane v celoti, ko se odpovejo vsa tekmovanja, ali trajajo vse do prvotnega konca sezone … Vprašanj je veliko.

"ABA liga? Igrali jo bomo!"

"To je stvar, kar bo FIBA rekla. Tu lahko pride navzkriž interesov. Vsi se izogibamo BAT-a (arbitražno sodišče Fibe), ker si lahko potem blokiran in ne moreš registrirati novih košarkarjev. Z igralci se je treba zmeniti. Če bo FIBA dala smernice, bo lažje. Če bo pustila, bo težko. Zaenkrat vse stoji. Čim bo nekaj, se bomo morali z igralci usesti. Sezona se ni končala, izpad sponzorjev na prihodkovni strani je. Vsi imajo odprte s. p.-je, tako tujci kot domači. To moramo rešiti. Do nekaj komplikacij je prišlo."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Primorci so sicer izvrstno začeli sezono, bili največje pozitivno presenečenje v ligi ABA. Krojili so sam vrh. Nato so se začele pojavljati finančne težave in decembra so klub zapustili osrednji protagonisti uspešne zgodbe. Kljub vsemu jim je uspelo dopolniti igralski kader in s silami, ki so ostale, spisali novo presenečenje. Sprva so mnogi pričakovali, da bodo izgubljali z visoko razliko, a so pokazali karakter.

Povrhu vsega so osvojili slovenski pokal, v ligi ABA pa so krog pred koncem na šestem mestu. In kako se lahko pogovarjajo s košarkarji o morebitnem prihodu v Koper za naslednje tekmovalno obdobje, če je zaradi koronavirusa toliko nejasnosti? "Ne vem. Zaenkrat ne vemo, kako se pogovarjati. Ali se bo naslednja sezona normalno začela ... Gledati moramo, kot da se bo. Igrali bomo tista tekmovanja, ki nam pripadajo," je dejal Jagodnik in glede lige ABA dejal: "Igrali jo bomo!"

Reševanje dolga

A to ni edina težava, ki jo imajo Primorci. Poravnati morajo tudi dolgove, ki so nastali: "Delamo na tem, da se bo peljalo naprej. Nekaj stvari za nazaj je še odprtih. S posamezniki se dogovarjamo. Večja večina nam gre na roko. Zahvaliti se moramo igralcem in delavcem, ki so bili v klubu. Tudi dobaviteljem, ki so dokaj razumljivi glede na nastalo situacijo. Da obročno odplačujemo, da pridemo na pozitivno stran."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav bo proračun bistveno manjši kot v preteklih sezonah, ko se je ekipa rapidno dvigovala v slovenskem in regionalnem okolišu, Jagodnik verjame, da bodo v svoje vrste lahko zvabili dovolj kakovostne košarkarje: "Liga ABA je naš magnet za sponzorje kot igralce. Bomo videli, kdo od igralcev bo hotel ostati in s kakšnim proračunom bomo razpolagali. Je pa tudi priložnost za kakšnega igralca, da se pokaže in gre potem na višjo raven. V ligi ABA imamo aduta, da se lahko prek te lige prodajajo. Na ta račun smo dobili Sterlinga Gibbsa in Marka Lukovića. V naših vrstah sta dobro igrala in si ustvarila pravšnjo podlago. Takšne igralce moramo iskati za prihodnost, da se želijo dokazati v dobri ligi. In da imajo karakter."