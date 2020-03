Pri Olimpiji padla odločitev: Američanom bodo pomagali najti pot v domovino

Zaradi koronavirusa so se tako rekoč povsod po svetu zaustavila športna tekmovanja. Nekatere lige so celo predčasno zaključili, druge so še v zraku. V teh trenutkih je težko tujcem, ki so v težkih razmerah stran od družin. Pri Cedeviti Olimpiji so se tekom dneva odločili, da bodo po najboljših močeh pomagali svojim ameriškim košarkarjem najti hitro pot v domovino. Američan Justin Cobbs, ki je član Budućnosti, pa na vse kriplje išče pot, da bi prišel v ZDA.

"Sem profesionalni košarkar in sem obtičal v Črni gori. Potrebujem pomoč pri prehodu meje, da bi prišel domov, preden bodo vse lete ta konec tedna odpovedali," je na Twitterju zapisal ameriški košarkar Justin Cobbs, ki si kruh služi pri Budućnosti.

Glede na odhode košarkarjev, Koper Primorsko je že zapustil Sterling Dupree Gibbs, lahko pričakujemo, da bi lahko tudi v ligi ABA predčasno potegnili črto pod sezono, kot so se za tovrsten korak odločili v Sloveniji in v nekaterih drugih evropskih državah.

Pri Cedeviti Olimpiji imajo v svojih vrstah prav tako nekaj tujcev. Mike Zirbes, ki ima pogodbo s klubom do konca lige ABA – torej le še za eno tekmo, če se Ljubljančani ne bi uvrstili v končnico -, je odpotoval v Nemčijo. Filip Krušlin je v Zagrebu, k domačim pa je šel tudi Andrija Stipanović.

Cod McIntyre je vesel, da mu bodo pri Olimpiji v težkih trenutkih stopili nasproti in ga predčasno poslali v ZDA. Foto: Urban Meglič/Sportida

Zato pa so še vsi trije ameriški košarkarji (Mikael Hopkins, Dominic Artis in Codi Miller-McIntyre) v Sloveniji, a bodo tudi oni v kratkem zapustili našo državo in se vrnili v domovino. V klubu so delovali v njihovem primeru človeško in jim bodo po najboljših močeh pomagali, da se v najkrajšem možnem času vrnejo v ZDA.

"Ko se je začela zadeva s koronavirusom, smo imeli sestanek. Vse smo jim razložili. Dostopa do dvorane nimamo, da bi lahko trenirali. Svetovali smo jim individualne treninge. Po nekaj dnevih je zdaj padla odločitev, da jim pomagamo najti pot domov," so še sporočili iz Olimpije, kjer so dali pobudo za predčasen konec slovenskega državnega prvenstva, enakega mnenja pa so tudi za ligo ABA, kjer pa verjetno čakajo na odločitev Evrolige, ki prav tako še ni sprejela odločitve glede letošnje sezone.