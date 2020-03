Zanimive številke: Dončić in Oblak v samem vrhu, Roglič pa povsem na dnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski športni časnik Marca je v teh dneh, ko športnih novic ni v izobilju, pripravil anketo o najboljših športnikih na svetu po starosti. Več kot 50 tisoč sodelujočih je za najboljšega 21-letnika izbralo Luko Dončića, Jan Oblak pa je dobil največ glasov v kategoriji 26 let. V anketi sta bila na izbiro tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar.

Luka Dončić je v svojem letniku z 59 odstotki glasov prehitel francoskega nogometnega zvezdnika Kyliana Mbappeja (37 odstotkov), grškega teniškega igralca Stefanosa Cicipasa (dva odstotka) ter slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja in španskega skakalca v daljino Juana Miguela Echevarrio, ki sta prejela po en odstotek glasov.

Jan Oblak je v svoji starostni kategoriji (26 let) gladko prehitel košarkarja Anthonyja Davisa. Oblak je prejel 58 odstotkov glasov in prehitel ameriškega košarkarja Anthonyja Davisa (29 odstotkov), avstrijskega teniškega igralca Dominica Thiema (11 odstotkov) in ekvadorskega kolesarja Richarda Caparaza (dva odstotka).

Tridesetletni Roglič je v svojem letniku zasedel zadnje mesto s tremi odstotki glasov. Največ jih je prejel košarkar iz ZDA James Harden, sledili pa so mu Peter Sagan (kolesarstvo, 16 odstotkov), še en kolesar Nairo Quintana (11 odstotkov) ter golfist Rory McIlroy (osem odstotkov).

Najbolj prepričljivo sta slavila španski teniški as Rafael Nadal in argentinski nogometni virtuoz Lionel Messi. Triintridesetletni Španec je prejel 92 odstotkov glasov (na drugem mestu je bil Sergio Ramos s šestimi), leto mlajši Argentinec pa 87 odstotkov glasov (drugi je bil Novak Đoković z desetimi odstotki).

Največ glasov sta prejela Rafael Nadal (92 odstotkov v svoji kategoriji) in Lionel Messi (82 odstotkov v svoji starostni kategoriji). Foto: Reuters

V kategoriji najmlajših, torej osemnajstletnikov, je prvo mesto zasedel španski košarkar nigerijskih korenin Usman Garuba (43 odstotkov), med devetnajstletniki je bil prepričljivo najboljši norveški nogometaš Erling Braut Haaland (63 odstotkov), v naslednjem letniku pa je portugalski soigralec Jana Oblaka Joao Felix (36 odstotkov) za malo prehitel francoskega motorista Fabia Quartararoja (31 odstotkov).

LeBron James je v starostni kategoriji 35 let s 55 odstotki ugnal Cristiana Ronalda (29 odstotkov). Foto: Gulliver/Getty Images Med 22-letnimi zvezdniki je največ glasov dobil nemški dirkač Max Verstappen (42 odstotkov), med 23-letnimi kolumbijski kolesar Egan Bernal (46 odstotkov), preostali zmagovalci po kategorijah pa so: ruski teniški igralec Danil Medvedjev (44 odstotkov), grški košarkar Giannis Antetokounmpo (66 odstotkov), španski motorist Marc Marquez (84 odstotkov), ameriški košarkar Kawhi Leonard (45 odstotkov), mehiški boksar Saul Alvarez (30 odstotkov), še en ameriški košarkar Stephen Curry (50 odstotkov), hrvaški nogometaš Luka Modrić (62 odstotkov) ter v razredu 35 let zvezdnik lige NBA LeBron James (55 odstotkov) pred portugalskim nogometašem Cristianom Ronaldom (29 odstotkov).