Vse redkejše dopinško testiranje velika ovira za OI

Omejitve zaradi novega koronavirusa so število dopinških testov zmanjšale tudi do 90 odstotkov, kar predstavlja novo oviro za olimpijske igre v Tokiu. "Svojega osebja ne moremo prisiliti, da nosi zaščitno opremo, medtem ko to nujno potrebujejo zdravniki v bolnišnicah, kjer se borijo z nevarnim virusom," o težavah poročajo iz Avstrijske protidopinške agencije.

Mednarodna agencija za dopinške teste (Ita) je pred olimpijskimi igrami načrtovala obsežno testiranje športnikov, v zadnjih tednih pa so zaradi strogih ukrepov povsod po svetu omejili gibanje ter s tem možnost testiranj, sporočajo z Ite.

Kitajska protidopinške aktivnosti povsem ustavila

Medtem ko so v Franciji, ZDA, Italiji in drugod v veliki meri omejili število dopinških testov, je Kitajska svoje protidopinške aktivnosti na začetku februarja povsem ustavila. Glavni razlog so seveda omejitve gibanja ter letalskega prometa.

"Krvnih in urinskih testov je v tem trenutku malo in so prilagojeni izrednim razmeram," so francoski tiskovni agenciji (Afp) sporočili z Nemške protidopinške agencije (Nada).

"Če že niso prestavili ali odpovedali olimpijskih iger, morajo imeti športniki vsaj poštene možnosti za pripravo nanje," so dejali pri Nadi in dodali: "To pomeni, da morajo biti vzpostavljeni tudi vsi običajni programi za testiranje športnikov pred OI."

Zaščitno opremo nujno potrebujejo drugje

Z Avstrijske protidopinške agencije sporočajo, da so izvedbe testov v teh časih postale nemogoče, svoje besede pa so podkrepili z dejstvom, da morajo imeti po novih ukrepih tako športniki kot preiskovalci ustrezno zaščitno opremo, pri čemer za tovrstno opremo že nekaj časa vlada izrazito pomanjkanje ob prevelikem povpraševanju.

"Svojega osebja ne moremo prisiliti, da nosi zaščitno opremo, medtem ko to nujno potrebujejo zdravniki v bolnišnicah, kjer se borijo z nevarnim virusom," dodaja Michael Cepic, direktor Avstrijske protidopinške agencije.

"Doping se dogaja v mesecih pred OI"

Pri Iti so dodali, da so pred letom dni ustanovili strokovno skupino. Naloga te je bila testirati "tako rekoč vse športnike pred olimpijskimi igrami," so besede Francesce Rossi, direktorice za testiranja pri Francoski protidopinški agenciji (AFLD) citirali pri Afp.

Na olimpijskih igrah bi moralo po ocenah organizatorjev nastopiti 11 tisoč tekmovalcev v 33 športih. Obdobje pred samimi igrami pa je najpomembnejše v boju s dopinškimi prekrškarji, so še sporočili z AFLD.

"Bližje smo olimpijskim igram, manjše je tveganje. Doping se dogaja v mesecih pred OI, ko se športniki bolj intenzivno pripravljajo na veliki dogodek," je še dejala Francesca Rossi.

Športniki spremljajo medije ...

Cepic ugotavlja, da je to ogromna ovira za čistost olimpijskih iger, medtem ko pri Iti zagotavljajo, da bodo s strokovno skupino storili vse mogoče, da se prilagodijo izrednim razmeram.

Nekateri v nacionalnih protidopinških agencijah so kljub temu prepričani, da bo obdobje redkejšega testiranja spodbudilo določene športnike k kršenju dopinških pravil.

"Če si športnik, ki si želi goljufati, zagotovo gledaš medije in se zavedaš, da v tem trenutku pravzaprav ni dopinških testov," je ostro dodal Cepic.

Na drugi strani poudarja, da tudi razmere za trening v tem trenutku niso najboljše, zaradi česar goljufanje najbrž nima tolikšnega vpliva.

Wada: Imamo dovolj drugih orodij za ugotavljanje čistosti športnikov

Pri Svetovni protidopinški agenciji se zavedajo, da je število testov zaradi strogih ukrepov v boju z novim koronavirusom manjše, a poudarjajo, da imajo dovolj drugih orodij za ugotavljanje čistosti športnikov, kot so biološki potni listi, dolgotrajno skladiščenje vzorcev tako pred, med in po pandemiji novega koronavirusa, kot tudi zanesljive informacije lastnih virov, ki vodijo v tarčno testiranje določenih športnikov ali odprtje preiskav proti njim.

Pri Mednarodnem olimpijskem komiteju so kljub vsem težavam, omejitvam in neobičajnim razmeram za pripravo športnikov odločeni, da bodo OI v Tokiu na sporedu po predvidenem načrtu med 24. julijem in 9. avgustom.

