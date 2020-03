"Policija nadzoruje skoraj vse, ki odidejo iz hiše"

Športni svet je v zadnjih tednih zaradi koronavirusa povsem obstal. Karantena zaradi novega virusa velja tudi v Španiji, ki je druga najhuje prizadeta evropska država v pandemiji. "Na ulicah imata policija in vojska precejšen nadzor. To se mi zdi tudi edino pravilno, saj bomo le tako premagali ta virus, in zato pozivam tudi vse v Sloveniji, naj se zadržujejo doma, kolikor je le mogoče," iz Barcelone sporoča slovenski rokometaš Jure Dolenec, ki je rokometno žogo vsaj za nekaj časa postavil v kot.

Španija je poleg Italije druga najbolj prizadeta evropska država zaradi pandemije. Vlada je v Španiji razglasila strogo karanteno. "Tako kot v Sloveniji tudi pri nas zadnji teden velja karantena. Ves čas smo doma, tudi v trgovino, lekarno in podobno gre lahko le po ena oseba naenkrat. Ljudje še hodijo v službe, niso pa dovoljeni sprehodi. Mi imamo srečo, da imamo pred domačo hišo vrt in se tako otroka lahko igrata. Kljub temu zagotovo ni preprosto in verjetno bo vse skupaj trajalo še nekaj časa," je prepričan slovenski rokometaš Jure Dolenec, ki si kruh služi v Barceloni.

Znamenita la Rambla v Barceloni pred izbruhom koronavirusa in po njem. Foto: Reuters

"Posebnega stika z družino z zunanjim svetom trenutno sploh nimamo. So pa Španci začeli upoštevati navodila pristojnih organov. Na ulicah imata policija in vojska precejšen nadzor. Jaz sem bil danes (pogovarjali smo se v petek, op. p.) prvič od razglasitve karantene v trgovini in je policijska kontrola na cesti ustavila praktično vsak avto in ljudi zasliševala, zakaj so odšli iz hiše. V avtu je lahko le ena oseba naenkrat, če se vračaš iz trgovine, je treba pokazati račun kot dokazilo. To se mi zdi tudi edino pravilno, saj bomo le tako premagali ta virus, in zato pozivam tudi vse v Sloveniji, da se zadržujejo doma, kolikor je le mogoče," pravi Dolenec, ki medtem za fizično pripravljenost skrbi med domačimi štirimi stenami.

"Na ulicah imata policija in vojska precejšen nadzor. Jaz sem bil danes (pogovarjali smo se v petek, op. p.) prvič od razglasitve karantene v trgovini in je policijska kontrola na cesti ustavila praktično vsak avto in ljudi zasliševala, zakaj so odšli iz hiše." Foto: Getty Images

Španija je doslej naštela 1.102 smrtne žrtve novega koronavirusa, število potrjenih okužb se približuje 20 tisoč.

Trenira med štirimi stenami

Jure Dolenec je z Barcelono v tej sezoni gostoval tudi v Zlatorogu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "V klubu so nam pripravili treninge, ki jih moramo opravljati doma. Jaz imam srečo, da sem si že pred letom ali dvema doma postavil manjši fitnes in lahko brez težav treniram. Tako ohranjam fizično pripravljenost, seveda pa mi manjka rokometne igre. Za zdaj so nam takšen način dela odredili za dva tedna, ampak pričakujem, da bo vse skupaj trajalo vsaj kakšen mesec. Za zdaj vse skupaj še gre, a bo verjetno vse skupaj kmalu postalo precej monotono," pravi Dolenec, ki je v tej sezoni z Barcelono med glavnimi favoriti za osvojitev lige prvakov. Katalonci so si s prvim mestom v skupini B, v kateri so dvakrat premagali tudi slovenske prvake Celje Pivovarno Laško, že zagotovili nastop v četrtfinalu lige prvakov. Odlično jim kaže tudi v španskem prvenstvu, kjer so po 19 krogih še brez praske.

Želi si igrati

Kljub odličnim predstavam katalonskega velikana pa so se nadaljevanja tekmovanj v tej sezoni znašla pod velikim vprašajem. "Jaz si želim, da se tekmovanja nadaljujejo. Zdaj smo vsi na istem. V primeru, da bi se tekme nadaljevale, bi verjetno vsi skupaj potrebovali kakšen teden ali dva, da se znova uigramo. Želim si igrati. Morda bi se lahko vse skupaj odvilo v nekem krajšem formatu ali pa bi bile tekme odigrane v krajših časovnih razmikih," meni nekdanji rokometaš Loke in Montpelliera, ki o končanju sezone ne razmišlja.

"Ne zdi se mi prav, da bi tekmovanja kar prekinili." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ne zdi se mi prav, da bi se tekmovanja kar prekinilo. V Sloveniji do konca rednega dela manjka le še en krog, pri nas v Španiji nas do tega sicer loči še nekaj tekem, a kljub temu je velik del sezone že za nami. Tudi v ligi prvakov smo vsi že odigrali 14 krogov," razmišlja Dolenec, ki ga s slovensko izbrano vrsto junija čakajo kvalifikacije za boj za nastop na olimpijskih igrah in na svetovnem prvenstvu prihodnje leto.

"V vsakem primeru bomo imeli od poletja bore malo, a tega smo že navajeni. Če se uvrstimo na olimpijske igre, bomo imeli na voljo približno teden dni počitka. Se pa lahko zgodi, sploh če se bodo tekmovanja zavlekla v poletje, da bo treba na olimpijske igre oditi brez priprav. Na koncu koncev so razmere za vse rokometaše oziroma športnike enake," pravi levoroki ostrostrelec, ki pa o poletju še ne razmišlja.

Brez rokometa vsaj do 12. aprila Mesto v kvalifikacijah za OI 2020 si je s četrtim mestom na januarskem evropskem prvenstvu zagotovila tudi slovenska moška članska reprezentanca. Foto: Reuters Evropska rokometna zveza je zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedala vse tekme na klubski in reprezentančni ravni vsaj do 12. aprila. Prav tako je prestavljen kvalifikacijski turnir za nastop na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu, ki bo namesto aprila na sporedu junija. Mesto v kvalifikacijah za OI 2020 si je s četrtim mestom na januarskem evropskem prvenstvu zagotovila tudi slovenska moška članska reprezentanca. Ta bi morala med 17. in 19. aprilom nastopati v Berlinu, kjer bi zaigrala ob boku reprezentanc Alžirije, Nemčije in Švedske. Zadnje ostajajo tekmice izbrancev Ljubomirja Vranješa, saj so z IHF sporočili, da sprememb pri udeležencih ne bo.

Zdravje pred športom

"Najprej naj se umirijo razmere z virusom, potem pa bo čas za reševanje športnih sezon in tekmovanj. Šport je zdaj manj pomemben, glede na to, da je razglašena karantena, je to treba tudi upoštevati. V tem trenutku sploh ne razmišljam o tem, kdaj se bodo znova začele tekme, ampak o tem, da se stanje v vsej Evropi in svetu čim prej izboljša. Če se bo vse skupaj končalo v nekem normalnem časovnem obdobju, pa ne vidim razloga, zakaj se tekmovanja ne bi odigrala do konca. Seveda je vse skupaj odvisno od rokometnih zvez," še razmišlja četrti najboljši strelec letošnjega evropskega prvenstva, na katerem je Slovenija osvojila četrto mesto.

