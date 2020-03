Dragić, Prepelič in ostali brez španske košarke do 24. aprila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zoran Dragić in drugi slovenski košarkarski legionarji na delu v Španiji vsaj do 24. aprila brez tekem.

Zoran Dragić in drugi slovenski košarkarski legionarji na delu v Španiji vsaj do 24. aprila brez tekem. Foto: Getty Images

Vodstvo španske košarkarske lige (ACB) se je zaradi pandemije novega koronavirusa odločilo ustaviti tekmovanje do 24. aprila, so sporočili v izjavi za javnost. Vseh 18 klubov je danes opravilo videokonferenco, na kateri so enoglasno poudarili, da morajo tekmovanje preložiti.