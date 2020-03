Povprečna starost okuženih na Hrvaškem je 43 let

Hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš je na današnji tiskovni konferenci nacionalnega štaba za civilno zaščito v Zagrebu povedal, da je povprečna starost okuženih na Hrvaškem 42,6 leta, kar je po njegovem mnenju tudi osnovni razlog, zakaj je na Hrvaškem epidemiološka slika dobra. Povedal je, da samo eden od okuženih uporablja respirator, a ni življenjsko ogrožen.

Tudi danes niso uradno potrdili, da je vzrok smrti 65-letnega moškega v hrvaški Istri posledica okužbe z novim koronavirusom. Moški je umrl v noči na torek v domači karanteni, v kateri je bil, potem ko so pri njem potrdili okužbo z novim koronavirusom. Minister Beroš je naložil zdravstveni inšpekciji, naj preveri vse okoliščine nesrečnega dogodka.

13 tisoč ljudi v samoizolaciji

Na Hrvaškem je v samoizolaciji nekaj manj kot 13 tisoč ljudi, 790 od teh zdravniki intenzivno nadzirajo, ker so bili v stiku z okuženimi, je dejal vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je poudaril, da organizirani konvoji mednarodnega tovornega prometa čez Hrvaško potekajo nemoteno. Povedal je, da sta se danes po telefonu s slovenskim kolegom Alešem Hojsom dogovorila, da vozniki hrvaških tovornjakov skozi Slovenijo lahko peljejo zunaj konvojev tovornjakov, predvsem čez mejna prehoda Starod-Pasjak in Jelšane-Rupa.

Božinović je dodal, da od četrtka opolnoči, ko so poostrili ukrepe na državni meji, ni bilo vstopov tujih državljanov na Hrvaško, razen voznikov v organiziranih konvojih.

Hrvaški notranji minister je še napovedal, da bodo morda nekatere ukrepe še poostrili, da bi dodatno preprečili možnosti okužb, tudi z zapiranjem otroških igrišč in omejevanjem dogodkov, kot so poroke in pogrebi.

V Republiki srbski danes brez dodatnih okužb

Ministrstvo za zdravje in socialno varstvo v Republiki srbski v Bosni in Hercegovini je danes sporočilo, da od četrtka popoldne niso registrirali novih primerov okužbe z novim koronavirusom. V četrtek so imeli 16 novih primerov, skupaj 45. V Federaciji BiH so doslej potrdili 19 primerov okužbe. V BiH je tako 64 okuženih.

Največ okuženih je na območju Banjaluke v Republiki srbski, kjer so zabeležili 34 primerov. Na strani ministrstva za zdravstvo Republike srbske na Facebooku so objavili, da je šest okuženih v bolnišnicah, ostali pa so v domači karanteni. Zdravstveno stanje vseh okuženih je stabilno, so izpostavili.

Srbija popolnoma zaprla meje za potniški promet

Srbija je davi ob 8. uri popolnoma zaprla meje za potniški promet. Od nedelje zvečer so lahko v državo prišli le srbski državljani. V domovino se jih je od takrat vrnilo okoli 76.000, kar je po navedbah oblasti težava pri prizadevanjih, da bi zajezili širjenje novega koronavirusa. Do davi so v Srbiji potrdili 118 okužb z novim koronavirusom, navaja STA.

Od poldneva bodo tudi popolnoma ustavili javni promet zunaj mest. Napovedali so tudi razširitev prepovedi gibanja na prostem, ki so jo uvedli v torek. Trenutno je zapuščanje domov med 20. uro zvečer in 5. uro zjutraj mogoče le s posebnimi dovoljenji in za posebne naloge. Starejšim ljudem pa so prepovedali zapuščati stanovanja.

V Črni gori v treh dneh 13 okuženih

Inštitut za javno zdravje Črne gore je v četrtek zvečer potrdil še tri okužbe z novim koronavirusom, skupno pa so do zdaj zabeležili 13 primerov. Črna gora je prvi primer okužbe zabeležila v torek kot zadnja evropska država, ki jo je dosegel virus. Medtem so sprejeli vrsto ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe.

V četrtek so poostrili ukrepe v boju proti novemu koronavirusu in so prepovedali obratovanje večine trgovin. Lahko obratujejo le trgovine z živili, higienskimi potrebščinami, lekarne in bencinske črpalke. Med drugim so zaprli stomatološke ordinacije in ustavili celoten javni avtobusni in železniški promet kot tudi prevoze s taksiji. Zaprta je tudi večina mejnih prehodov s sosednjimi državami Črne gore, poroča STA.

V Avstriji več kot 2.200 okuženih

V Avstriji se število potrjenih okužb z novim koronavirusom še naprej hitro povečuje. Do danes zjutraj so potrdili 2.203 okužbe, kar je 360 več kot v četrtek ob tem času, je sporočilo avstrijsko ministrstvo za zdravje. Do zdaj so potrdili šest smrtnih žrtev novega koronavirusa, devet ljudi je ozdravelo.

Do zdaj so potrdili šest smrtnih žrtev novega koronavirusa, pri štirih domnevnih primerih smrti zaradi covid-19 še potekajo analize oz. obdukcija. Devet ljudi je bolezen prebolelo.

Španija zapira vse hotele

Španska vlada je v boju proti koronavirusu s polnočjo uveljavila odlok, po katerem morajo vsi hoteli in druge turistične nastanitvene zmogljivosti v sedmih dneh zapreti svoja vrata. Izjema so hostli, kjer lahko še naprej bivajo tisti, ki so tam za daljši čas, vendar morajo imeti možnost samoizolacije, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Hoteli in drugi ponudniki nastanitev sicer svoja vrata zapirajo tudi drugod po svetu, nekateri pa so prostore ponudili zdravstvenim ustanovam za nastanitev in oskrbo obolelih. Tudi v regiji okoli španske prestolnice so v četrtek enega od hotelov preuredili v bolnišnico za bolnike z blagimi znaki koronavirusne bolezni.

Med hoteli, ki so jih upravljavci ponudili zdravstvenim ustanovam, je od danes tudi hotel MK Grupe v Novem Sadu v Srbiji, so sporočili iz družbe.

V Turčiji odpovedujejo dogodke

V Turčiji so v četrtek pozno zvečer potrdili četrto smrtno žrtev covida-19, medtem ko se je število okuženih povzpelo na 359. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je preventivno prepovedal vse znanstvene, kulturne in umetniške dogodke do konca aprila.

V Savdski Arabiji bo obstal ves javni promet

V Savdski Arabiji bodo za 14 dni ustavili vse notranje polete, avtobusni in železniški promet ter prevoze s taksiji, s čimer želijo tamkajšnje oblasti zajeziti širjenje novega koronavirusa. Ukrep bo začel veljati v soboto, iz njega pa bodo izvzeti humanitarni in zasebni poleti, poroča STA.

V puščavski kraljevini so danes potrdili 36 novih primerov okužbe s koronavirusom, s čimer se je skupno število okuženih povzpelo na 274. Do zdaj niso zabeležili še nobene smrtne žrtve, dva bolnika sta v kritičnem stanju.

Savdske oblasti so v okviru boja proti novemu koronavirusu že prepovedale romanje v sveto mesto Meka in prekinile mednarodne letalske polete.