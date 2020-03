V ZDA več kot 14.000 okuženih, Kalifornija pod karanteno

Število okužb s koronavirusom je v ZDA do četrtka zvečer doseglo 14.250, mrtvih pa so našteli 205. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je razglasil karanteno za celotno državo s 40 milijoni prebivalcev, skupaj s kolegi pa je predsednika ZDA Donalda Trumpa opozarjal na pomanjkanje koordinacije med Washingtonom in zveznimi državami.

Vsi prebivalci Kalifornije so se v četrtek pridružili prebivalcem širšega območja San Francisca, kjer je že od ponedeljka v veljavi ukaz "ostani doma", kar pomeni, da so dovoljeni le izhodi po nujnih opravkih, kot je nakup hrane ali pot v bolnišnico, poroča STA.

V ZDA še vedno ni usklajenega pristopa do koronavirusa in floridski guverner Ron DeSantis na primer zavrača pozive, naj ukaže zaprtje plaž, na katerih veseljačijo študenti v času spomladanskih počitnic. DeSantis je dejal, da je prepovedal druženje v skupinah več kot deset ljudi, vendar plaž ne bo ukazal zapreti, ker meni, da ljudje morajo na zrak.

Zaščitne opreme primanjkuje tudi v ZDA

Predsednik ZDA Donald Trump se je v četrtek pogovarjal z guvernerji zveznih držav in se jim pohvalil, kako učinkovito zvezna vlada odgovarja na koronavirus, guvernerji pa so ga opozarjali, da težko pridejo do potrebne zdravstvene opreme in morajo občasno celo tekmovati z zvezno vlado pri nakupih. Še vedno primanjkuje mask, rokavic, ventilatorjev, respiratorjev, predvsem pa opreme in zmogljivosti za testiranje.

Trump je pred konferenco z guvernerji na daljavo novinarjem, ki so ga spraševali o pomanjkanju, odvrnil, da je vsega na voljo več kot dovolj, vendar pa zvezna vlada ni špediter in ni tu zato, da nabavlja zadeve in jih pošilja okrog, ampak naj se države znajdejo za to, kar potrebujejo. Guvernerji so trdili, da ni res, da bi bilo vsega na voljo. Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) priporoča, naj se zdravstveni delavci v skrajni sili znajdejo tako, da si sami naredijo zasilne maske.

Navadni bolniki se ne morejo testirati, bogati in slavni pač

Testiranje je v ZDA še vedno hudo pomanjkljivo in navadni bolniki ne morejo do testov, zaradi česar v javnosti raste ogorčenje nad tem, da bogati in slavni s tem nimajo težav. V sredo se je na primer testirala celotna košarkarska ekipa lige NBA Brooklyn Nets, čeprav ni bilo simptomov. So pa pri treh igralcih odkrili okužbo.

"Želim jim hitro okrevanje, vendar pa celotna ekipa NBA ne bi smela imeti dostopa do testa pred kritično bolnimi, ki zaman čakajo na to. Testi morajo biti za bolne, ne pa za bogate," je dejal newyorški župan Bill de Blasio. V mestu New York so imeli v četrtek že več kot 4000 primerov okužbe in najmanj 26 mrtvih, celotna država New York pa 5700 okužb in najmanj 38 mrtvih, kar je glede okužb največ od vseh zveznih držav ZDA.

Zgodba potrjuje znano dejstvo ameriškega zdravstvenega sistema, ki imenitno deluje za tiste, ki si ga lahko privoščijo. O tem so vprašali tudi Trumpa, ki je dejal, da se to sicer ne bi smelo dogajati, a dodal, da je "takšno pač življenje".

Elon Musk pripravljeni izdelovati ventilatorje

De Blasio je v četrtek pozval Elona Muska, ki je v sredo tvitnil, da lahko v primeru potrebe zažene proizvodnjo ventilatorjev, naj to stori, ker je New York, ki jih potrebuje več tisoč, pripravljen plačati. Ustanovitelj podjetij SpaceX in Tesla je sicer še vedno prepričan, da lahko panika naredi več škode kot bolezen, vendar je pripravljen prilagoditi proizvodnjo.

Tesla je v četrtek popustil pod pritiskom lokalnih oblasti pri San Franciscu, da 24. marca zapre svojo tovarno za proizvodnjo električnih avtomobilov, ki zaposluje 10.000 delavcev. Zaprl bo tudi tovarno sončnih celic v državi New York, tovarna akumulatorjev v Nevadi pa bo ostala odprta. Delavci v zaprtih tovarnah bodo dobili plačan dopust. Že v sredo so tovarne v Severni Ameriki in drugje zaprla avtomobilska podjetja General Motors, Ford in Fiat Chrysler.