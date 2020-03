Iz Slovenije krenil konvoj vozil, ki so obtičala na našem ozemlju

Sloveniji je z diplomatsko akcijo uspelo pridobiti soglasja držav za skupen projekt sodelovanja, da bi zagotovili nadzorovan prehod prvega humanitarnega konvoja potnikov in tudi konvojev tovornih vozil, ki so zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa obtičali na ozemlju Slovenije in pred mejo z Italijo.

Pred nekaj trenutki je preko Slovenije proti meji s Hrvaško krenil konvoj tovornjakov in avtobusov, ki ga spremljajo predstavniki slovenske policije in Darsa, so sporočili z MZZ. Avtobusi s tujimi državljani in konvoj tovornjakov je namenjen v matične države potnikov in tovornih vozil. Prehod preko omenjenih držav bo potekal nadzorovano, brez postankov v državah tranzita, poroča STA.

Slovenija je o humanitarnem konvoju in o političnem soglasju Srbije, Romunije, Ukrajine in Bolgarije ter Turčije že formalno seznanila sosednjo Hrvaško, ki je potrdila soglasje za prihod prvega konvoja. Predstavniki Civilne zaščite Slovenije in Darsa so potnikom, ki so obtičali v Sloveniji zaradi omejitvenih ukrepov v sosednjih državah, nudili tako hrano kot pijačo.

Na MZZ so za STA potrdili, da sta poleg tega proti Padovi krenila dva ukrajinska avtobusa s 95 potniki, ki sta obtičala med slovensko in italijansko mejo. Ti potniki naj bi se v svoje domovine vrnili v nedeljo.

