"Vsaka čast slovenski policiji," pravijo bosanski vozniki tovornjakov

Na Facebook strani voznikov tovornjakov Bosne in Hercegovine so objavili fotografiji, ki prikazujeta solidarnost slovenske policije v času širjenja novega koronavirusa.

Na Facebook strani BHTruck, ki jo upravljajo bosanski vozniki tovornjakov in ji sledi več kot 150 tisoč uporabnikov, je eden od voznikov objavil pohvalo slovenski policiji.

Voznik z imenom Ermin je zapisal, da je ta objava namenjena vsem, ki "v komentarjih jebe** mater Janezom":

Vprašajte se, zakaj. Vprašajte se, če ste pri Hrvatih dobili vsaj kos kruha. Vsaka čast slovenski policiji.

Ervin piše: Oni sto jebu mater janezima u komentarima. Nek se zapitaju čemu to. Nek se zapita jesu li kod Hrvata dobili bar koru kruha. Svaka čast slovenskoj policiji Posted by BHTruck on Friday, March 13, 2020



Pod njegovo objavo se je nabralo že več kot 950 komentarjev, pri čemer ni manjkalo še več pohval na račun slovenske policije, češ, da to ni prvič, da so se tako izkazali, ter, da so bili vedno korak pred vsemi. "Hvala Alahu, ona imajo drušo in srce, v kar nisem sumil," je zapisal eden od njih, drugi pa: "Predvsem je potrebno le biti človek, vsaka čast."

Ena od kometatork je pojasnila, da jim je hrano podaril Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, ter da so jo policisti le razdelili, pri čemer so bili mnogi kritični, češ, da policaji niso natakarji, spet drugi pa so dejali, da je važen namen.