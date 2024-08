Francozi končali slovenske sanje o olimpijskih igrah

Slovenski hokejski reprezentanci presenečenje v Rigi ni uspelo. Po uvodnem porazu na olimpijskih kvalifikacijah proti Latvijcem je izgubila tudi proti Francozom (1:5) in tako ostala brez možnosti za nastop na olimpijskih igrah leta 2026 v Italiji. Slovenci bodo za konec kvalifikacij v nedeljo ob 12. uri igrali še z Ukrajino, medtem ko bosta Francija in Latvija nekaj ur pozneje najverjetneje med seboj obračunali za olimpijsko vozovnico.

Poročilo s tekme:

Olimpijske kvalifikacije Petek, 30. avgust

Francija : Slovenija 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Strelci: 1:0 Texier (Bertrand, 7.), 2:0 Texier (S. Da Costa, Crinon, 12.), 2:1 Urbas (Jeglič, Gregorc, 36.) 3:1 Texier (Auvitu, S. Da Costa, 46., PP1), 4:1 Bozon (Dube, 47.), 5:1 Bozon (Dube, 50.)

Streli: Fra 22 (7,7,8); Slo 19 (8,7,4)

Kazni: Fra 8 (4,2,2); Slo 4 (0,0,4)

Poročilo s tekme

Slovenski hokejisti so pod vodstvom Eda Terglava v Rigi poskušali presenetiti in se še tretjič v samostojni državi uvrstiti na olimpijske igre, a jim to ni uspelo. Potem ko so v četrtek z 2:4 izgubili proti favoriziranim gostiteljem Latvijcem, so v petek priznali premoč še Francozom.

Jan Urbas se je podpisal pod edini slovenski zadetek. Foto: LHF Ti so mrežo Matije Pintariča, ki je tokrat dobil prednost pred Gašperjem Krošljem, načeli v sedmi minuti, ko je bil natančen Alexandre Texier. Član St. Louis Blues je v 12. minuti zvišal na 2:0 in postavil izid prvega dela. V 36. minuti je upanje Slovencem, ki so za ohranitev nekaj teoretičnih možnosti potrebovali zmago, z golom vrnil Jan Urbas, a bil na koncu edini, ki mu je uspelo premagati Quentina Papillona.

Francozi so po dveh tekmah pri maksimalnem izkupičku. V nedeljo jih čaka dan D. Foto: Guliverimage Francozi so v 46. minuti izkoristili prvo številčno premoč, s hat-trickom je rise od olimpijskih iger še oddaljil Texier. Le dobre pol minute zatem je na 4:1 zvišal Tim Bozon, ki je v 50. minuti postavil končnih 5:1.

Francozi so zdaj pri dveh zmagah in se bodo tako v nedeljo proti gostiteljem borili za prvo mesto, ki prinaša olimpijsko vozovnico. Latvijce zvečer čaka še srečanje z Ukrajino.

Prav Ukrajinci bodo v nedeljo ob 12. uri zadnji slovenski tekmec.

Tudi Avstrijci brez možnosti za OI

Sočasno potekata še dva kvalifikacijska turnirja. V Bratislavi se merijo Slovaki, Kazahstanci, Avstrijci in Madžari. Kazahstanci so v četrtek premagali Madžare, danes pa še Avstrijce, ki po drugem porazu nimajo več možnosti za OI. Slovaki bodo drugo zmago zvečer iskali proti Madžarom.

V Aalborgu tekmujejo Danci, Norvežani, Britanci in Japonci. Norvežani so po Japoncih premagali še Britance, ki ne bodo videli olimpijskih iger, Vikingi pa ostajajo v igri za prvo mesto.

Mesta na OI so si že zagotovili gostitelji Italijani ter osem najvišje uvrščenih reprezentanc s svetovne lestvice: Kanada, Finska, Rusija, ZDA, Nemčija, Švedska, Češka, Švica.

Če bi Rusom gorela rdeča luč za nastop na OI, bi se sprostilo eno mesto, ki bi ga morda lahko zavzela druga najboljša reprezentanca z enega od zadnjih treh kvalifikacijskih turnirjev.

Seznam reprezentantov za nastop v olimpijskih kvalifikacijah: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Kometa/Češ), Matija PINTARIČ (Brûleurs de Loups /Fra), Žan US (Jesenice/Slo) Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija/Slo), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/Slo), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/Slo), Blaž GREGORC (Olimpija/Slo), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/Fra), Bine MAŠIČ (Olimpija/Slo), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/Aut), Žiga PAVLIN (Olimpija/Slo) Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/Slo), Jan DROZG (Amur/Rus), Žiga JEGLIČ (Bremerhaven/Nem), Žan JEZOVŠEK (Lindau/Nem 3), Anže KURALT (Fehervar/Mad), Rok MACUH (Olomuc/Češ), Luka MAVER (-), Robert SABOLIČ (Olimpija/Slo), Rok TIČAR (Graz 99/Aut). Blaž TOMAŽEVIČ (Olimpija/Slo), Matic TÖRÖK (KooKoo/Fin), Jan URBAS (Bremerhaven/Nem), Miha VERLIČ (Bremerhaven/Nem).

Olimpijske kvalifikacije, Riga Petek, 30. avgust

Francija : Slovenija 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

1:0 Texier (Bertrand, 7.), 2:0 Texier (S. Da Costa, Crinon, 12.), 2:1 Urbas (Jeglič, Gregorc, 36.) 3:1 Texier (Auvitu, S. Da Costa, 46., PP1), 4:1 Bozon (Dube, 47.), 5:1 Bozon (Dube, 50.)



19.00 Ukrajina – Latvija Lestvica:

1. Francija 2 tekmi - 6 točk

................................................

2. Latvija 1 - 3

3. Ukrajina 1 - 0

4. Slovenija 2 - 0 Nedelja, 1. september

12.00 Slovenija – Ukrajina

16.00 Latvija – Francija



Četrtek, 29. avgust

Francija : Ukrajina 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)

Latvija :Slovenija 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Lestvice: