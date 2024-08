Slovenci po drugem porazu brez možnosti za OI

Slovenskih hokejistov ne bo na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo leta 2026. Na kvalifikacijskem turnirju v latvijski Rigi so si možnosti dokončno zapravili s porazom proti Franciji, pred tem so Slovenci izgubili tudi z Latvijo.

Slovenci so bili sicer proti Franciji bolj disciplinirani v smislu nepotrebnih prekrškov kot na prvi tekmi, a je bilo več tehničnih napak, kar je tekmec znal izkoristiti. Dobra druga tretjina je bila premalo, da bi izbranci Eda Terglava prišli do ugodnega izida, dokončno jih je pokopal slab vstop v zadnjo, sicer z igralcem več.

Ker niso izkoristili številčne premoči je sledila kazen. Alexandre Texier je Francoze s svojim tretjim golom na tekmi povedel v vodstvo s 3:1, dokončno pa je njihovo usodo z dvema goloma zapečatil Tim Bozon. Edini gol za Slovence je za 1:2 dosegel Jan Urbas.

Foto: LHF

V slovenski vrsti je za razliko od prve tekme, ko je branil Gašper Krošelj, mesto v vratih zavzel Matija Pintarič, ki je moral hitro po plošček v mrežo. Ta se je zatresla na začetku sedme minute, ko so Francozi izvedli protinapad, ki ga je zaključil Texier. Isti igralec je bil pet minut pozneje natančen še enkrat, ko je Pintariča premagal z močnim strelom pod stičišče prečke in vratnice.

Slovenci v prvi tretjini niso bili bili posebej nevarni. V zadnjih sedmih minutah so imeli dvakrat igralca več, 24 sekund celo dva, a pravih priložnosti ni bilo. Nekajkrat so sicer poskusili s streli, prav zaradi številčne prednosti so bili boljši po številu strelov (8:7), toda ti so bili preslabi za vratarja Quentina Papillona.

Foto: LHF

Na začetku druge tretjine so Slovenci zaigrali bolje. Za prvo pravo priložnost so sicer kljub pritisku potrebovali nekaj časa, v 27. minuti se je po lepi akciji ponudila Roku Tičarju, toda njegov strel je francoski vratar ubranil. Štiri minute pozneje je sam pred vratarja pridrsal Žiga Jeglič, ki pa prav tako ni znal premagati Papillona. Se pa je oddolžil v 36. minuti, ko je streljal od daleč, po njegovem strelu pa je v zraku plošček pred golom v mrežo preusmeril Jan Urbas.

Ob koncu druge tretjine so Slovenci po prekršku tekmecev nad Tičarjem prišli do nove številčne prednosti, skoraj v celoti so "power play" odigrali na začetku tretje, toda gola niso dosegli

Francoze v nedeljo čaka dan D. Foto: LHF

Prav nasprotno pa velja za Francoze, ki so nekaj minut pozneje izkoristili svojo prvo številčno premoč - to so si zagotovili zaradi napačne slovenske menjave, spet je svojo kakovost strela pokazal Texier in prišel do "hat tricka". Dokončno je bila tekma odločena samo dobre pol minute pozneje, ko je po protinapadu četrti gol za Francoze dosegel Tim Bozon, ki je bil pozneje natančen še enkrat.

Slovence zdaj čaka dan odmora, v nedeljo pa se bo čast reševala v dvoboju z Ukrajino.