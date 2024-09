Slovenska hokejska reprezentanca, ki po porazih z Latvijo in Francijo ni imela več možnosti za preboj na olimpijske igre, je za slovo od turnirja v Rigi s 6:2 premagala Ukrajino. Zmaga ima grenak priokus, Rok Macuh je po naletu v glavo na začetku zadnje tretjine obležal, tako da ga je z ledu odpeljalo zdravstveno osebje. Macuha so pozneje odpeljali z reševalnim vozilom, bil je pri zavesti in odziven, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije. Ob 16. uri se bodo gostitelji Latvijci za prvo mesto in olimpijsko vozovnico pomerili s Francozi, v Bratislavi bosta med seboj za OI obračunala Slovaška in Kazahstan, v Aalborgu pa Danska in Norveška.

Olimpijske kvalifikacije Nedeja, 1. avgust

Slovenija : Ukrajina 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Strelci: 1:0 Urbas (Jeglič, Gregorc, 6., PP1), 2:0 Drozg (Macuh, 13.), 3:0 Drozg (Gregorc, 29.), 3:1 Lyalka (Zakharov, Fedyeyev, 36, PP2), 3:2 Pangelov-Yuldashev F. (Lyalka, Fedyeyev, 37., PP2), 4:2 Urbas (Pavlin, 41.), 5:2 Jeglič (Magovac, Drozg, 51.), 6:2 Kuralt (Jeglič, 53.)

Postava Slovenije: Us, Pintarič; Gregorc, Pavlin, Urbas, Jeglič, Verlič; Magovac, Mašič, Drozg, Macuh, Torok; Ćosić, Crnović, Jezovšek, Tomaževič, Kuralt; Bohinc, Podlipnik, Maver, Beričič. Selektor: Edo Terglav.

Postava Ukrajine: Petrov, Dyachenko; Cholach, Merezhko, Peresunko, Zakharov, Trakht; Sysak, Pangelov-Yuldashev, Lialka, Mazur, Denyskin; Hrebenyk, Ratushny, Vorona, Fadeyeyev, Borodai; Volkov, Cherdak, Sadovikov, Nimenko, Morozov; Selektor: Dmytro Khrystych.



PP1-zadetek z igralcem več

PP2-zadetek z dvema igralcema več

Slovenska hokejska reprezentanca je v Rigo odpotovala z željo po uresničitvi presenečenja, ki bi jo odpeljalo na tretje olimpijske igre v samostojni državi, a ji podvig ni uspel. Že po uvodnem porazu z Latvijo, ob katerem so Slovence tepli nespametni prekrški, so bile možnosti varovancev Eda Terglava precej majhne. Da bi ostali v teoretičnih kombinacijah za nastop v neposredni soseščini 2026, bi morali v petek premagati Francoze, a so bili galski petelini ob bledi slovenski predstavi kakovostnejši tekmec in zasluženo zmagali.

"Lahko iščemo izgovore, a verjetno je to naša realnost," je po drugem porazu, po katerem so se olimpijska vrata dokončno zaprla, realno razmišljal izkušeni branilec Blaž Gregorc.

Terglavovi izbranci so pred odhodom poudarjali, da niso favoriti, da so na papirju nekje na tretjem mestu in prav na tem so po zmagi nad Ukrajino s 6:2 tudi končali. Tudi tokrat ni manjkalo nespametnih prekrškov, a ti tokrat za rise niso bili usodni.

Foto: LHF

Vratarja Gašperja Krošlja, ki je rojake v igri držal na tekmi proti Latviji, ni bilo v postavi, med slovenskima vratnicama je tako stal še tretji čuvaj mreže na tretji tekmi Žan Us. Prav tako nista igrala standardna napadalca Rok Tičar in kapetan Robert Sabolič. Kapetanska vloga je tako pripadla Janu Urbasu, ki se je v šesti minuti podpisal pod prvi gol na tekmi, ko so Slovenci do vodstva prišli z igralcem več. V 13. minuti je Rok Macuh dobil sodniški met pred vrati Ukrajine, plošček je prišel do Jana Drozga, ta pa je s strelom z vrha krogov z leve premagal Bogdana Dymchenka za 2:0 in postavil izid prve tretjine. Ukrajina je imela v prvih 20 minutah dvakrat igralca več, a ji Usa ni uspelo premagati, Slovenci pa so z igralcem povišanje lovili še ob koncu tretjine, a pritiska niso kronali z zadetkom.

Rok Macuh je po grdem naletu v zadnji tretjini obležal, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico. Foto: www.alesfevzer.com Risi so po zmedi pred ukrajinskimi vrati v 29. minuti zvišali na 3:0, pod gol se je podpisal Drozg, nato so gol tekmeca oblegali še z igralcem več, a se rezultat ni spremenil. Se je pa v 36. minuti, ko so Ukrajinci hitro izkoristili dve sočasni slovenski kazni, Usa je ob dveh igralcih več premagal Vitalij Lyalka. Takoj po znižanju je sledila nova slovenska kazen in nov gol Ukrajincev, ki so z dvema igralcema več znižali na 3:2, kar jim je dalo energijo, bili so nevarni za nov gol, a je sirena ob koncu tretjine ustavila njihov nalet.

Slovenci so zadnjo tretjino odprli na najboljši možen način. Pavlin je plošček z razdalje poslal pred gol, kjer se je spretno znašel Urbas in zadel za 4:2. A slovenski obrazi so bili kmalu zaskrbljeni, Filipp Pangelov-Yuldashev je v 42. minuti z naletom v glavo pokosil Roka Macuha, ki je nepremično obležal na ledu. Z igrišča ga je po nekaj minutah odpeljalo zdravniško osebje. Kot so sporočili iz Hokejske zveze Slovenija, so 27-letnega napadalca odpeljali z reševalnim vozilom, bil je pri zavesti in odziven.

Slovenci so imeli nato pet minut igralca več, saj je moral Pangelov-Yuldashev predčasno pod prho, a vodstva niso zvišali, so pa v 51. minuti izigrali ukrajinsko obrambo, Aleksandar Magovac je lepo našel Žigo Jegliča na levi strani, ta pa zvišal na 5:2. Dve minuti pozneje je končnih 6:2 postavil Anže Kuralt.

Jan Urbas je bil izbran za igralca tekme na slovenski strani. Foto: LHF

Slovenci so zasedli tretje mesto, Ukrajinci četrtega.

Latvijci in Francozi v Rigi za prvo mesto in OI

Ob 16. uri sledi dvoboj neporaženih Latvije in Francije, ki se bosta pomerili za prvo mesto in olimpijsko vozovnico.

Latvijci bodo pred bučnim domačim občinstvom olimpijsko vozovnico lovili proti Francozom. Foto: LHF

Slovaki za OI proti Kazahstanu, Danci proti Norvežanom

Tudi na preostalih dveh kvalifikacijskih turnirjih sta v igri za olimpijske igre po dve neporaženi reprezentanci, ki se bosta za olimpijske igre udarili med seboj.

V Bratislavi se bodo gostitelji za prvo mesto udarili s Kazahstanci, medtem ko Avstrijci in Madžari nimajo več možnosti. V Aalborgu pa se bodo gostitelji Danci na tekmi D pomerili z Norvežani, Britanci in Japonci pa bodo med seboj igrali za tretje mesto.

Mesta na OI so si že zagotovili gostitelji Italijani ter osem najvišje uvrščenih reprezentanc s svetovne lestvice: Kanada, Finska, Rusija, ZDA, Nemčija, Švedska, Češka, Švica. Če bi Rusom gorela rdeča luč za nastop na OI, bi se sprostilo eno mesto, ki bi ga morda lahko zavzela druga najboljša reprezentanca z enega od zadnjih treh kvalifikacijskih turnirjev. Slovenci tudi za to nimajo več možnosti.

Seznam reprezentantov za nastop v olimpijskih kvalifikacijah: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Kometa/Češ), Matija PINTARIČ (Brûleurs de Loups /Fra), Žan US (Jesenice/Slo) Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija/Slo), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/Slo), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/Slo), Blaž GREGORC (Olimpija/Slo), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/Fra), Bine MAŠIČ (Olimpija/Slo), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/Aut), Žiga PAVLIN (Olimpija/Slo) Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/Slo), Jan DROZG (Amur/Rus), Žiga JEGLIČ (Bremerhaven/Nem), Žan JEZOVŠEK (Lindau/Nem 3), Anže KURALT (Fehervar/Mad), Rok MACUH (Olomuc/Češ), Luka MAVER (-), Robert SABOLIČ (Olimpija/Slo), Rok TIČAR (Graz 99/Aut). Blaž TOMAŽEVIČ (Olimpija/Slo), Matic TÖRÖK (KooKoo/Fin), Jan URBAS (Bremerhaven/Nem), Miha VERLIČ (Bremerhaven/Nem).