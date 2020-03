Sezona v smučarskih skokih se je zaradi koronavirusa končala pred desetimi dnevi, kar je pomenilo, da so se morali skakalci posloviti tudi od svetovnega prvenstva v poletih na Letalnici bratov Gorišek v Planici, na kateri bi iskali pot do medalje. Glavni trener reprezentance Gorazd Bertoncelj se je dotaknil zadnjih trenutkov, ki so jih preživljali na Norveškem, in potegnil črto pod sezono.

"Sezona se je pravi čas končala. Situacija je šla tako daleč, da ni bilo več smisla. Treba je bilo poskrbeti za zdravje in priti domov. V pravem času smo odšli, da smo lahko nemoteno potovali," je Gorazd Bertoncelj pozdravil potezo odgovornih v skokih.

V domovino so prejšnji teden potovali iz Osla prek Frankfurta na Brnik. Takrat še ni bilo takšnih ukrepov. Ljudje so normalno potovali, poudarja Bertoncelj: "Tudi potniki niso imeli mask, izjema so bili Azijci. Vse je bilo normalno. En teden za tem pa povsem druga pesem. Zadnji vlak smo ujeli."

A so čutili, da bo prišel predčasen konec sezone, saj je koronavirus dobival vse večjo razsežnost: "Po hotelih smo sprva dobivali takšna navodila, kot so bila pri nas v Sloveniji. Upoštevali smo osnovna priporočila norveškega zdravstvenega inštituta. Zadnji dan, ko smo bil na Norveškem, smo vedeli, da se bo zgodilo, saj je bil napovedan sestanek norveške vlade. Vedeli smo, koliko je ura. V sredo je bil položaj že čuden. Tudi športnega navdušenja ni bilo več, prav tako ne naboja."

"Moja ocena je, da je bila sezona zelo uspešna"

Življenje se je na Norveškem čez noč spremenilo, kot se je tudi drugod po svetu. In to so na svoji koži občutili tudi v naši reprezentanci: "Ko so razglasili stanje, je postalo vse drugače. Pred tem je bilo osebje normalno, nato pa vsi v rokavicah, maskah. Hrano smo dobili zapakirano. Ni bilo več samopostrežnih zajtrkov. Vse je bilo strogo zapakirano. Jedli smo samo zato, da smo jedli."

Žiga Jelar in Timi Zajc sta na zadnji tekmi v Lillehammerju osvojila drugo in tretje mesto. Foto: Sportida

Do konca sezone bi morali skakalci opraviti še s tekmo v Trondheimu, poleti v Vikersundu, po koncu svetovnega pokala pa bi sledilo svetovno prvenstvo v poletih na Letalnici bratov Gorišek v Planici. Obeti so bili v slovenskem taboru odlični, saj so bili naši orli v zaključku dobro razpoloženi. Peter Prevc je v Lillehammerju skočil do edine posamične zmage, Žiga Jelar je bil na norveški turneji najbolj razpoložen, krila je razprl Timi Zajc (na drugi tekmi v Lillehammerju sta bila drugi in tretji), razpoložen je bil tudi konstantni Anže Lanišek, pred skakalci pa so bile še večje naprave, ki našim skakalcem že po naravi bolj ustrezajo.

A je zastor nad sezono predčasno padel. In kako jo ocenjuje Bertoncelj, s katerim se bomo obširneje pogovarjali v naslednjem sobotnem intervjuju? "Moja ocena je, da je bila sezona zelo uspešna. Štiri načrtovane cilje smo dosegli. Večino smo dosegli, celo malo presegli. Število posamičnih stopničk denimo. Osem jih je bilo začrtanih, dosegli smo jih devet. Ekipno smo imeli v načrtu dvakrat stopiti na oder za zmagovalce, a nam je uspelo trikrat. Odpadel je še Vikersund, kjer smo si prav tako obetali dobre predstave. Kljub nepopolni sezoni smo osvojili več kot štiri tisoč točk v pokalu narodov. Nismo pa dosegli cilja, da bi bili v tej razvrstitvi med najboljšimi četrti, ampak smo bili peti. Prav tako smo izpolnili cilje na novoletni turneji. Imeli smo dva med najboljših osem, cilj je bil eden. Ni veliko manjkalo, da bi imeli tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala enega med šest, kar je bil cilj."

Priporočljivo kakšen dan na kavču

Peter Prevc je bil na osmem mestu najbližje. Zmanjkalo mu je malce višje ravni konstantnih odličnih skokov, da bi bil med prvimi šestimi, je poudaril prvi mož stroke: "A je njegova sezona sicer zelo dobra, zlasti glede na položaj pred sezono. Poleti je še veliko škripalo, potem pa je šlo v pravo smer."

Tudi njemu je seveda žal, da v tej sezoni ni bilo svetovnega prvenstva v poletih na Letalnici bratov Gorišek. A po vsem svetu zaradi koronavirusa vlada krizno stanje in se tekmovanja odpovedujejo kot po tekočem traku tudi v drugih športih, v katerih vlada pravo mrtvilo. Evropsko prvenstvo v nogometu so prav tako prestavili, velik vprašaj je pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Ni jasno, kaj bo s slovitim kolesarskim Tourom. Prestavili so tako Giro kot tudi sloviti teniški Roland Garros.

Gorazd Bertoncelj je zadovoljen s tem, kar so fantje prikazali na skakalnicah. Foto: Vid Ponikvar

In kako bo potekalo pri skakalcih obdobje, ko je gibanje omejeno? "Načrtovan je tri- do štiritedenski premor. Ta je bil tako ali tako načrtovan za obdobje po sezoni. Potem bomo videli, kako bo šlo z virusom. V prvi fazi lahko fantje tudi sami trenirajo individualno. Gre za splošno vzdržljivost, splošno moč. Verjamem, da bodo potem razmere drugačne in bomo lahko začeli normalno organizirano vadbo. Sicer pa je v teh dneh priporočljivo, da so kakšen dan na kavču. Verjamem, da bodo šli v naravo. Eni radi kolesarijo …" je odgovoril Bertoncelj.