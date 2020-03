Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peter Prevc je v ponedeljek skočil do 23. zmage v karieri.

Peter Prevc je v ponedeljek skočil do 23. zmage v karieri. Foto: Sportida

V poplavi novic o koronavirusu je Peter Prevc v ponedeljek poskrbel za pozitivno zgodbo, potem ko je na norveški turneji v Lillehammerju skočil do 23. zmage v karieri. V luči svetovnega prvenstva v poletih v Planici bi imel takšen uspeh dvojno moč, saj bi še več ljudi prišlo navijat za slovenske orle, a je moral prav zaradi koronavirusa organizator včeraj sporočiti, da bodo tekme potekale pred praznimi tribunami.

Peter Prevc je po treh letih zmagovalnega premora v Lillehammerju spet stopil na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. V nepredvidljivih razmerah je naredil dva odlična skoka in preskočil vse tekmece, njemu v čast pa so predvajali tudi slovensko himno, kar je na Norveškem doživel prvič v karieri, pa čeprav je tam že pred tem štirikrat zmagal.

Do konca sezone svetovnega pokala so le še štiri tekme – današnji ob 17. uri v Lillehammerju bodo sledile posamična preizkušnja v Trondheimu ter ekipna in posamična na letalnici v Vikersundu.

"Planice brez gledalcev si ne znamo predstavljati. Vendarle so njena duša."

Povsem za konec zime bo na Letalnici bratov Gorišek potekalo še svetovno prvenstvo v poletih. V preteklosti je bila praksa, da so prav dobri dosežki slovenskih skakalcev ob zaključku najlepša mogoča reklama za izdatnejši obisk tekem v dolini pod Poncami. A Petrov uspeh letos pri tem, žal, ne bo imel teže. Zaradi strahu pred širitvijo koronavirusa so v ponedeljek namreč sprejeli sklep, da bo prireditev v Planici potekala brez gledalcev.

Gorazd Bertoncelj poudarja, da jih tudi na Norveškem nenehno opozarjajo glede osebne higiene in bojazni pred koronavirusom. Foto: Vid Ponikvar

"Položaj je klavrn. Obstaja velik strah pred boleznijo. Dobrodošlo je, da so tekme izpeljali brez gledalcev v Oslu. A si Planice brez gledalcev ne znamo predstavljati. Vendarle so njena duša. Občutek je res drugačen, ker ni gledalcev," je ob tem dejal trener slovenskih skakalcev Gorazd Bertoncelj.

Dve osebi zaradi suma na kroronavirus zapustili turnejo

Navodila, kako v teh časih ravnati, so v slovenskem skakalnem taboru dobili že od pristojnih slovenskih organov. Tudi na norveški turneji Raw Air jim organizator na vsaki redni tehnični seji poudarja, na kaj morajo paziti: "Dali so nam smernice, navodila za ukrepe. Enako je kot v Sloveniji. Skrbeti moramo za osebno higieno."

Peter Prevc bo skušal dobro skočiti tudi danes ob 17. uri, ko je na sporedu še druga tekma v Lillehammerju. Foto: Sportida

V ponedeljek po tekmi pa je v Lillehammerju odjeknila novica, da sta morali dve osebi zaradi suma na koronavirus iz preventivnih razlogov turnejo zapustiti.

"Po navodilih norveškega inštituta za zdravje sta bili v Lillehammerju v karanteni dve osebi. Za postopek smo se odločili iz preventivnih razlogov. V danem trenutku nobena oseba ni kazala simptomov," so zapisali na berkutschi.com. Nobena od oseb ni bila skakalec. Po naših podatkih naj bi bila ena iz Mednarodne smučarske zveze (FIS), druga del Infronta, ki trži pravice za prenose tekem.