Koronavirus: na skakalni RAW Air turneji dve osebi v karanteni

Koronavirus je v svetu povzročil pravi kaos. Velike težave imajo tudi v športu. V Italiji so se denimo odločili, da do 3. aprila prekinejo vsa tekmovanja.

Pri nas je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje v ponedeljek sprejelo sklep, da se vse športne prireditve z več kot 500 udeleženci izvedejo brez občinstva, kar pomeni da bosta tudi pokal Vitranc v alpskem smučanju in svetovno prvenstvo v poletih v Planici brez gledalcev.

Zdaj je strah pred koronavirusom neposredno doletel karavano smučarskih skokov.

Iz preventivnih razlogov so ju poslali v karanteno: nobena od njiju ni skakalec

Najboljši skakalci se te dni potegujejo za točke svetovnega pokala na Norveškem na znani RAW Air turneji - Peter Prevc je v ponedeljek v Lillehammerju prišel do 23. zmage in razveselil slovensko občinstvo.

A so isti dan na spletnem portalu berkutchi.com, ki je podaljšana roka Mednarodne smučarske zveze FIS v skakalnem svetu, poročali, da so v Lillehammerju dve osebi, ki sta bili del turneje, preventivno poslali v karanteno.

Po naših informacijah ne gre za skakalca. Ena oseba naj bi bila iz FIS, druga del Infronta, ki trži pravice za prenose tekem.

Na Berkutchiju prav tako pišejo, da nobena oseba naj ne bi kazala simptomov koronavirusa, ampak da so se za tovrstni ukrep odločili iz preventive.

"Po navodilih norveškega inštituta za zdravje sta bili v Lillehammerju v karanteni dve osebi. Za postopek smo se odločili iz preventivnih razlogov. V danem trenutku nobena oseba ni kazala simptomov," so zapisali. Obe osebi sta turnejo že zapustili.

V Lillehammerju so za danes načrtovane kvalifikacije in še druga posamična tekma, nato pa naj bi se karavana pred prihodom v Planico (med 19. in 22. marcem) preselila v Trondheim in Vikersund.