Dve Slovenki med deseterico, slavljenka Križnarjeva končala na nosilih

Takanašijeva je imela na koncu tri točke in pol prednosti pred Norvežanko Maren Lundby, ki je v drugi seriji pristala pri 139 metrih in organizatorje prisilila, da so za zadnje tri skakalke znižali nalet. Avstrijka Ema Pinkelnig je pristala pri 123 metrih in se uvrstila med obe Slovenki, Norvežanka Silje Opseth pri 122,5 in tretjem mestu, Takanašijevi pa je za zmago z nižjega zaletišča zadostovala daljava 127,5 metra.

V finalu je prva odlično skočila Križnarjeva, ki si je s 128 metri na prvem mestu zagotovila kar 18 točk prednosti pred Klinčevo. Slovenki sta bili po prvi seriji peta in sedma. Žal pa je bila Križnarjeva nepazljiva v izteku skakalnice, kjer se je z obrazom zaletela v varovalno ograjo in tekma je bila kar nekaj minut prekinjena, Slovenko pa so na nosilih odnesli na zdravniške preglede. Na ta način se je za mlado slovensko smučarko slabo končal prav njen rojstni dan, ki ga praznuje danes.

Groźny wypadek w finale konkursu pań w #Lillehammer zaliczyła Nika Kriznar, która z impetem uderzyła w bandę reklamową. Słowenka opuściła zeskok na noszach. #skijumpingfamily pic.twitter.com/ZSow7khc65 — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) March 9, 2020

Več informacij v torek

Križnarjevo so takoj odpeljali na preventivno slikanje roke in glave. Že ko je na nosilih zapuščala iztek, je bila pri zavesti, več podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju pa na Smučarski zvezi Slovenije obljubljajo za torek.

Katra Komar je osvojila 20. mesto, Špela Rogelj pa 22. Jerneja Brecelj na 32. mestu je bila prekratka za finalno serijo.

Lundbyjeva je z današnjim drugim mestom prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala pred danes devetouvrščeno Avstrijko Chiaro Hölzl. Razlika med tekmovalkama je 25 točk. Križnarjeva je osma, Klinčeva pa 9. V seštevku turneje Raw Air prav tako vodi Lundbyjeva, Križnarjeva je peta.

Izidi:

1. Sara Takanashi (Jap) 296,9 (120,5/127,5 m)

2. Maren Lundby (Nor) 295,4 (123,5/139,0 m)

3. Silje Opseth (Nor) 293,5 (131,5/122,5 m)

4. Katharina Althaus (Nem) 290,8 (121,5/128,0 m)

5. Nika Križnar (Slo) 290,4 (119,5/121,0 m)

6. Eva Pinkelnig (Avt) 286,1 (120,5/123,0 m)

7. Ema Klinec (Slo) 272,6 (116,5/116,0 m)

...

20. Katra Komar (Slo) 216,1 (109,5/106,5 m)

22. Špela Rogelj (Slo) 211,6 (112,5/98,5 m)

32. Jerneja Brecl (Slo) 81,7 (95,0 m)



Svetovni pokal, skupno (16):

1. Maren Lundby (Nor) 1120

2. Chiara Hölzl (Avt) 1095

3. Eva Pinkelnig (Avt) 979

4. Sara Takanashi (Jap) 753

5. Katharina Althaus (Nem) 577

6. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 480

...

8. Nika Križnar (Slo) 468

9. Ema Klinec (Slo) 451

23. Špela Rogelj (Slo) 126

28. Katra Komar (Slo) 88

30. Urša Bogataj (Slo) 53

38. Jerneja Brecl (Slo) 17

48. Maja Vtič (Slo) 2

