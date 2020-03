Spodbudne novice za slovensko skakalko po grdem padcu

Nika Križnar je v finalni seriji z odličnim skokom prišla do petega mesta, vendar tekme ne bo imela v lepem spominu, saj je pri vožnji v izteku po pomrznjeni podlagi padla in priletela v zaščitno ograjo.

Ko so imeli v popoldanskem terminu tekmo skakalci, tovrstnih težav ni bilo, saj je bila snežna podlaga zaradi višjih temperatur mehkejša. Povsem drugače je bilo v večernih urah, ko so skakala dekleta. Snežna podlaga je pomrznila in skakalke so imele težave.

Med njimi je bila tudi Križnarjeva, ki so jo morali po padcu odnesti na nosilih. Ob drugi uri ponoči je prišla iz bolnišnice. Rentgenski pregled je pokazal, da k sreči nima nič zlomljenega, a čuti bolečine. Podlaket je rahlo otečena, bolečine pa čuti v rebrih in vratu. V slovenskem taboru upajo, da bo lahko s protibolečinskimi tabletami na današnji tekmi (ob 20. uri) nastopila - fantje imajo tekmo ob 17. uri.