Jelar in Zajc na stopničkah v Lillehammerju!

Slovenska skakalca Žiga Jelar in Timi Zajc sta na tekmi turneje Raw Air v Lillehammerju, prizorišču olimpijskih iger leta 1994, zasedla drugo in tretje mesto, Peter Prevc je bil peti, zmagal pa je Poljak Kamil Stoch.

Timi Zajc je bil po prvi seriji (139 m/137,3 t) prvi in je v finalu zdrsnil na tretje mesto, medtem ko se je uspeha kariere, sploh prvih stopničk v svetovnem pokalu, veselil Žiga Jelar, ki je deveto mesto iz prve serije (132 m/120,9 t) v finalu s 137-metrskim skokom (259 t) pretvoril v drugo.

Včerajšnji zmagovalec Peter Prevc (129,5 m in 134 m/250,6 t) je slovenski ekipni uspeh dopolnil s petim mestom, do točk pa sta danes prišla še Anže Semenič (121,5 in 130 m/226,9 t) in Anže Lanišek (123 in 127,5 m/223,3 t), ki sta zasedla 20. in 23. mesto.

Brez finalne serije je ostal Domen Prevc, ki se v slabih vetrovnih pogojih ni znašel in je tekmo s 115 metri (92,7 t) končal na 37. mestu.

Zmagal je Poljak Kamil Stoch (131,5 in 139,5 m/264,3 t).

Jelar je v seštevku turneje Raw Air, katere zmagovalec bo prejel 60 tisoč evrov nagrade, napredoval na tretje mesto. Pred njim sta le Stoch in Nemec Stephan Leyhe.

Stoch je danes vknjižil svojo 36. zmago v svetovnem pokalu, na večni lestvici najboljših skakalcev se je na četrtem mestu izenačil s finskim asom Jannejem Ahonenom. Pred Poljakom so zdaj le še Avstrijec Gregor Schlierenzauer (53 zmag), Finec Matti Nykaenen (46) ter njegov rojak Adam Malysz (39). Peter Prevc je s 23 zmagami na devetem mestu te večne lestvice.

Dvojni program v Lillehammerju

Danes so skakalci na olimpijski napravi najprej opravili s kvalifikacijami. Žiga Jelar je pristal pri 130 metrih (127,6 točke), Timi Zajc 133 (127,3), Anže Lanišek 135 (126,6), Domen Prevc 132 (123,6), Peter Prevc 126,5 (114,3) in Anže Semenič 127,5 (107,1). Jelar, Zajc in Lanišek so tako zabeležili četrti, peti in šesti izid kvalifikacij, mlajši Prevc osmega, starejši 18. in Semenič 24. Zmagovalec kvalifikacij je bil Norvežan Robin Pedersen, ki je pristal pri 140 metrih.

Lillehammer, finale:

Skupni seštevek turneje Raw Air (4): 1. Kamil Stoch (Pol) 1028,8 2. Stephan Leyhe (Nem) 1028,1 3. Žiga Jelar (Slo) 1019,1 4. Marius Lindvik (Nor) 1012,4 5. Robert JOhansson (Nor) 1010,7 6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1008,3 7. Stefan Kraft (Avt) 996,6 8. Peter Prevc (Slo) 996,1 9. Timi Zajc (Slo) 986,6 10. Yukiya Sato (Jap) 981,5 11. Anže Lanišek (Slo) 970.6 … 37. Anže Semenič (Slo) 434,1 38. Domen Prevc (Slo) 410.7 Svetovni pokal skupno (30): 1. Stefan Kraft (Avt) 1659 2. Karl Geiger (Nem) 1519 3. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1128 4. Dawid Kubacki (Pol) 1137 5. Kamil Stoch (Pol) 931 6. Stephan Leyhe (Nem) 888 7. Marius Lindvik (Nor) 884 8. Peter Prevc (Slo) 744 9. Daniel-Andre Tande (Nor) 715 10. Philipp Aschenwald (Avt) 622 ... 14. Timi Zajc (Slo) 544 15. Anže Lanišek (Slo) 543 19. Domen Prevc (Slo) 361 28. Žiga Jelar (Slo) 200 33. Cene Prevc (Slo) 112 37. Anže Semenič (Slo) 60 40. Rok Justin (Slo) 52 49. Jurij Tepeš (Slo) 21 69. Tilen Bartol (Slo) 3