Pogled skakalcev v ogledalo

Sezona smučarskih skakalcev se je zaradi koronavirusa predčasno končala na norveški turneji. Slovenski orli so imeli vzpone in padce, za razliko od pretekle zime pa naredili preskok. Glavni trener Gorazd Bertoncelj je naposled le dobil širino skakalcev, na katero je upal, da jo bo imel. A je rezerv še ogromno, česar se v slovenskem taboru zavedajo.

Osrednja junaka sezone 2019/20 sta Avstrijec Stefan Kraft in Poljak Dawid Kubacki. Prvi je osvojil svetovni pokal in mali kristalni globus v razvrstitvi poletov, drugi prestižno novoletno turnejo. Njima ob bok lahko postavimo še Poljaka Kamila Stocha, ki je osvojil norveško turnejo RAW Air, ki se je predčasno končala v Trondheimu.

Do konca sezone bi morali skakalci nastopiti še na napravi v prav tem skakalnem središču, letalnici v Vikersundu, v Planici pa bi moralo od 19. do 22. marca potekati svetovno prvenstvo v poletih. A je tudi v tem zimskem športu koronavirus naredil svoje in terjal, da je zastor nad sezono predčasno padel.

Največ razočaranja so imeli zagotovo v slovenskem taboru, saj so od domačega prvenstva veliko pričakovali. Zlasti, ker so bili ob zaključku v odlični formi. Peter Prevc je po treh letih premora skočil do zmage, Timi Zajc je od letalnice na Kulmu prav tako naredil lep preskok, premiernih stopničk se je razveselil Žiga Jelar, Anže Lanišek pa je bil celotno sezono konstanten.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je s fanti naredil napredek v drugi sezoni, a si želi stopiti še višje. Foto: Vid Ponikvar

Čeprav je bilo zaradi predčasnega konca sezone na programu manj tekem kot lani, so slovenski skakalci zbrali več točk (4085 : 3736). Še vedno pa so peta nacija na svetu. In vzpon na tej lestvici bo moral biti trenerjev cilj za novo sezono.

Da so skoki res nepredvidljiv šport in ni lahko ostati na vrhu, smo se lahko prepričali tudi letos. Potem ko so lani Japonca Rjojuja Kobajašija neuspešno klatili z neba, ker ni imel konkurence, mu v tej sezoni ni šlo tako, kot je upal. Končal jo je na tretjem mestu.

In kako je šlo slovenskim skakalcem?

Peter Prevc – 8. mesto (789 točk)

Težave z gležnjem so po videnem v tej sezoni končane. Peter je naredil pomemben korak proti najboljšim. Zmagal je v Lillehammerju, bil drugi v Engelbergu, prav tako tretji v Ruki, kjer pa so mu zaradi diskvalifikacije dresa vzeli prostor na stopničkah.

Peter Prevc je po letu 2017 spet stal na najvišji stopnički odra za zmagovalce. Podvig mu je uspel v Lillehammerju. Foto: Sportida

Dokazal je, da ima v nogah še vedno veliko dinamita. Trinajstkrat je bil med najboljšo deseterico. Dobil je najlepšo možno osnovo za novo pripravljalno obdobje za vstop v naslednjo sezono, v kateri bodo kar trije osrednji cilji – novoletna turneja, svetovno nordijsko prvenstvo v Oberstdorfu in prestavljeno svetovno prvenstvo v poletih v Planici.

Timi Zajc – 14. mesto (544 točk)

Aprila bo Timi dopolnil 20 let. Čeprav mu je mladost v bran, smo od njega pričakovali, da bo naredil napredek v primerjavi s preteklo sezono. Se pa lahko pohvali, da je največkrat od slovenskih skakalcev stal na odru za zmagovalce. To mu je namreč uspelo kar štirikrat. Še enkrat je dokazal, da je dober letalec, zato se lahko veseli svetovnega prvenstva v poletih v prihodnji sezoni. Na Kulmu je bil drugi in tretji ter tako v skupnem seštevku v razvrstitvi zaostal le za Kraftom. A bo moral graditi na konstantnosti, ki je je bilo premalo.

Anže Lanišek – 15. mesto (543 točk)

Njegov sosed na lestvici je bil njegov sostanovalec. Kot bi se dogovorila, da bosta skupaj tudi v seštevku svetovnega pokala. Anže je izvrstno začel sezono in dvakrat stal na odru za zmagovalce. Zanj je sezona uspešna, cilj izpolnjen. Želel si je, da bi sezono odskakal konstantno, kar mu je uspelo. Kljukica je torej narejena, zagotovo pa si bo zdaj postavil še višje cilje.

Domen Prevc – 19. mesto (361 točk)

Najmlajši od bratov Prevc se je kar 21-krat uvrstil med dobitnike točk, vendar mu preboj med najboljše ni uspel, kar si je tudi sam želel in upal, da se bo zgodilo. Rezerv ima še ogromno.

Žiga Jerlar je v zaključku sezone pokazal, da je Slovenija dobila novega skakalca za prihodnjo zimo. Timi Zajc je sicer štirikrat stal na odru za zmagovalce, a ni bilo konstantnosti, ki se je od njega pričakovala. Foto: Sportida

Žiga Jelar – 28. mesto (200 točk)

Po vseh težavah, ki jih je imel s kolenom in boleznijo, je naredil ogromen preskok. Marsikdo se je na začetku sezone posmehoval, da več časa posveča glasbi kot skokom, potem ko je naredil videospot za svojo pesem. A je ob koncu sezone poezijo ustvarjal tudi na skakalnicah. V Lillehammerju je prišel do premiernih stopničk v karieri, kjer se je veselil drugega mesta. V skupnem seštevku norveške turneje RAW Air je bil prav tako izvrsten tretji. Ob takšnem nadaljevanju kariere bo dober kapital za prihodnje zime.

Cene Prevc – 33. mesto (112 točk)

Ob pogledu na število točk Cenetu ni treba klicati številke 112. Ne potrebuje namreč pomoči. Verjetno so ga le redki pričakovali v svetovnem pokalu. A je pozitivno presenetil prav vse v skakalni srenji in se uvrščal med dobitnike točk. Nekaj smole je imel, ker je imel težave v fazi leta in ga je glavni trener Gorazd Bertoncelj za letalnico dal na stranski tir. Prav zaradi tega je izgubil možnost nastopa na norveški turneji, kjer je dobil prednost Anže Semenič.

Cene Prevc je pozitivno presenetil prav vse. Foto: Sportida

Anže Semenič – 37. mesto (60 točk)

Po dveh diskvalifikacijah zaradi dresa se je povsem izgubil in ni našel prave poti nazaj. Nekoliko zraka je vdihnil ob koncu, prav psihična stabilnost pa bo tista, ki ji bo moral v prihodnje posvetiti več pozornosti.

Rok Justin – 40. mesto (52 točk

Poleti je pri Petru Slatnarju opravljal še prakso in tudi od njega so redki pričakovali, da bo naredil takšen preboj. A je prav poleti odlično skakal in Sloveniji priskakal dodatno kvoto, s tem pa so se mu odprla vrata v svetovni pokal, kjer je imel stik z najboljšimi. Šestkrat se mu je uspelo zavihteti med dobitnike točk.

Jurij Tepeš – 49. mesto (21 točk)

Osrednjega vrhunca, na katerega je stavil, ni dočakal. Malo je bilo verjetnosti, da bi dobil priložnost na domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici. Glavni trener reprezentance A mu je namenil priložnost, da se izkaže na letalnicah. Poletel je na Kulmu, kjer se je dvakrat zavihtel do točk in pokazal, da ima letalske sposobnosti. A forma je zadostovala le za 20. oz. 21. mesto. Bo Jurij prestavil zaključek kariere, potem ko so zaradi koronavirusa prestavili tudi svetovno prvenstvo v poletih na Letalnici bratov Gorišek?

Jurij Tepeš je imel cilj nastop na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici, a ga ni dočakal. Bo tudi konec kariere prestavil na naslednjo sezono, kot bo prvenstvo v poletih? Foto: Vid Ponikvar

Tilen Bartol – 69. mesto (3. točke)

Smola se drži Tilna, ki je zaradi motečih bolečin v zunanjem delu desnega kolena, ki jih je čutil po lanski poškodbi, moral spet pod nož. Prav zaradi težav s kolenom ni mogel pokazati tistega, kar je pričakoval.