To je deset morda najgrših športnih dresov v zgodovini

Vrhunski šport je predvsem zaradi televizije tudi velik posel in mogoče bi bilo pričakovati, da so športniki in klubi zaradi medijske izpostavljenosti pozorni tudi na estetski vidik spektakla, a se pogosto dogaja, da je nekaterim za podobo bolj malo mar. Ocena, kaj je lepo in kaj ne, je sicer subjektivna, a smo zbrali deset – recimo temu drzno ali nenavadno oblikovanih – športnih oblačil.

Deportivo Palencia Balompié

Španski nogometni klub, ki je v tretji ligi igral od leta 2011 do ugasnitve ob koncu sezone 2017/18, si je poskušal prostor pod medijskimi žarometi priboriti tudi z drznimi dresi. Delno mu je s temi oblačili uspelo, a ni pomagalo.

@LaCasacaBlog

Casacas con una historia detrás

"Dejarse la piel para jugar al fútbol"

Club Deportivo Palencia Balompié 2016 pic.twitter.com/tLrhCh7sN7 — El Mediador (@elmediador70) December 31, 2017

Podobnega modnega prijema sta se lotila tudi avstralski metalec diska Benn Harradine …

Happy Birthday Benn Harradine! Interested to see what new suits you have for the 2016 season. #YoloThrow pic.twitter.com/aMHTDcsLTz — DMG (@DoyleManagement) October 14, 2015

… in slavni italijanski kolesar Mario Cippolini.

@foska_com Mario Cippolini muscle suit takes some beating! pic.twitter.com/47Q5R3FcJz — Gareth Molyneux (@GazMol) September 19, 2014

Hubertus Rudolph zu Hohenlohe-Langenburg

V prirejeni narodni noši je na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014 nastopil mehiški smučar nemškega plemiškega rodu Hubertus Rudolph zu Hohenlohe-Langenburg. "Mariachi" eksotika na kvadrat.

Se me acaba de venir a la mente Hubertus Rudolph zu Hohenlohe-Langenburg y no se el motivo :-( pic.twitter.com/ljPgnssl11 — Martín Donato 🇬🇱 (@martindonato) January 31, 2015

Mega Leks

S takšno športno opremo so pozornost zbujali košarkarji srbskega kluba Mega Leks. Člani jadranske lige ABA so navduševali tudi na slovenskih košarkarskih igriščih.

Milwaukee Admirals

Ameriško hokejsko moštvo Milwaukee Admirals, ki igra v ligi AHL, pogosto izbira zanimiva športna oblačila, to pa je bilo za številne korak predaleč.

#ThrowbackThursday An 05-06 Milwaukee Admirals Bob Uecker plaid sportcoat inspired jersey. Hideous and gorgeous! #TBT pic.twitter.com/aN3Tsa5zza — Third String Goalie (@3rdStringGoalie) June 25, 2015

Montreal Canadiens

To pa so zgodovinski dresi hokejskega moštva lige NHL Montreal Canadiens. Hokejisti so jih nosili v čast pestre zgodovine slavnega kanadskega kluba, odziv hokejskih navdušencev na drugi strani Atlantika pa je bil: "Včasih je bolje, da zgodovina ostane zgodovina."

St. Louis Blues

"Hvala bogu, da je trener Mike Keenan leta 1996 nadvse pametno ubil koncept tega preprosto komičnega puloverja," je komentar modne ideje hokejskega kluba St. Louis Blues v sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Stade Francais

V takšni opremi so se morali v francoski ragbi ligi boriti fantje iz ekipe Stade Francais.

Stade français - top French rugby team - plays in bright pink. Don't try telling them it's a colour for girls only! pic.twitter.com/UoUZfzDYiV — Pete Hullah #EU (@PeteHullah) May 5, 2019

Jorge Campos

Mehiški nogometni vratar Jose Campos je v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja povzročal glavobole modnim poznavalcem, nogometni navdušenci pa so najboljšemu čuvaju mreže skrajno barvite kostume hitro oprostili.

Colorado Caribous

"Zakaj?! Zakaj je bilo potrebno tole," so bili ogorčeni komentarji dresov ameriškega nogometnega moštva Colorado Caribous, ki je svoje igralce leta 1978 obleklo v spodnji dres. "To bi bili zlahka najbolj grozni nogometni dresi vseh časov," je bil eden od komentarjev. Se strinjate?

Ok, I said all NASL kits were cool. The Colorado Caribous proved me wrong pic.twitter.com/ByYIwiFRLR — The League Magazine (@Theleaguemag) July 20, 2013

Kolumbijske kolesarke

Takole pa so bile leta 2014 oblečene kolesarke kolumbijske reprezentance. Drese naj bi oblikovale same in svojo odločitev tudi pogumno branile pred poplavo posmeha negativnih komentarjev. Na nekaterih fotografijah je sicer mogoče opaziti, da tudi kolesarke same težko zadržujejo smeh.

Members of #Colombia's women's #cycling team

The Colombian women’s cycling team were widely discussed in 2014 when they unveiled a bizarre looking uniform which was dubbed ‘naked’ by some fans. pic.twitter.com/aBBEvkYqJu — Hans Solo (@thandojo) May 24, 2019

Preberite še: