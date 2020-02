Ko ni snega, je tu internet. Smučati je očitno mogoče tudi po Kitajskem zidu. #video

V Sloveniji smo po nižinah to zimo snega videli le za vzorec, zato smo morali dozo zimskih radosti poiskati na spletu. Poleg tekmovanj na snegu in ledu, na katerih tudi na najvišji ravni uspešno nastopajo tudi slovenski tekmovalci, zima ponuja še marsikaj. V današnjem top deset smo zbrali nekaj osupljivih videov.

Naši zimski športniki se še borijo v raznovrstnih tekmovanjih, nedavno pa nas je navdušila mala deskarka Emma, štiriletna hči profesionalnega deskarja na snegu Marka Grilca.

Največji amaterski spust

V Mürnu v Švici so tudi letos izpeljali največjo amatersko smučarsko tekmo na svetu Inferno. Na 14,9-kilometrski spust s Schilthorna na 2.970 metrih nadmorske višine se je konec januarja podalo več kot 1.800 smučarjev, med temi tudi nekdanji britanski dirkač formule ena Damon Hill. Takole pa je svojo vožnjo posnel eden od njih.

Nič ni prestrmo

Smučarji imajo, poleg pri nas dobro znanih klasičnih smučarskih disciplin, tudi svoj svetovni pokal, t. i. "Freeride", kjer iščejo kar najbolj spektakularne linije na strmih gorskih pobočjih. Freeride World Tour se je začel januarja v Hakubi na Japonskem, nato so sledili vrhunci druge postaje v Kicking Horsu v Kanadi, zdaj pa so smučarji zbrani v Andorri, kjer bo tekma ta konec tedna, v marcu pa sledita še tekmi v Fieber Brunu v Avstriji in Werbierju v Švici.

Ob prostem času pa na streho

Profesionalni "freeride" smučarji v prostem času počnejo tudi to, kar je pred dvema letoma v Aviorazu v francoskih Alpah počel Richard Permin.

Po skoraj navpični himalajski steni

Še za odtenek bolj nori so podvigi smučarjev in deskarjev v Himalaji. Lani nas je veliko prezgodaj zapustil naš legendarni alpinist in ekstremni smučar Davo Karničar, človek, ki je smučal z najvišje gore na Zemlji, Mont Everesta. Takole pa se je leta 2013 po 600-metrski skoraj navpični steni neimenovanega himalajskega šesttisočaka spustil ameriški deskar Jeremy Jones.

Prvo pravilo skijoringa je, imej usta zaprta

V deželah, obdarjenih to zimo s snegom, tekmujejo tudi smučarji s konjskimi vpregami. Tu je prispevek tekmovanja v Skijoringu iz Leadvilla v Coloradu v Združenih državah Amerike. "Prvo pravilo skijoringa je, imej usta zaprta! Tam doli ni samo bel sneg," pojasni eden od poznavalcev športa, pri katerem tekmovalci pri več kot 50 kilometrih na uro skačejo, vijugajo in z rokami pobirajo ob progi obešene obroče.

Če bi Filip Flisar drsal

V polnem teku je tudi sezona v drsalnem krosu. Svetovni pokal v tem športu ima 12 postaj. Takole pa je bilo na januarskem uvodu v sezono v Judenburgu v Avstriji.

Nogomet na ledu

Naši hokejski reprezentanti lovijo olimpijsko vozovnico za Peking 2022, Olimpija in Jesenice nastopata v Alpski ligi, Anže Kopitar se z LA Kings v ligi NHL muči, Rusi in Skandinavci pa tudi ob milih zimah lahko igrajo bendi, hokej na igrišču nogometnih dimenzij.

Po kanalih letos spet samo ladjice

Nizozemski ljubitelji drsanja se morajo letos zadovoljiti z umetnimi drsališči, saj so kanali nazadnje pomrznili v zimi 2017/18. Takole so takrat uživali na kanalih v Amsterdamu. To je prava redkost, so novinarjem razlagali domačini. Kanali pomrznejo le še vsakih šest, sedem let. Lani in letos so se po kanalih nizozemske prestolnice spet vozili le ladjice in čolni.

Ko ne bo več snega …

Najhujši smučarski odvisneži, kot je francoski virtuoz "freeride" smučanja Candide Thovex, pa ob klimatskih spremembah, kot kaže, že iščejo alternativne vire adrenalina …

… in …

