Prav posebna čarovnija Luke Dončića, o kateri se ne govori veliko #video

V ligi NBA, najmočnejšem klubskem košarkarskem tekmovanju na svetu, nastopa 30 klubov, z največjim obiskom na tekmah pa se lahko pohvali le eden. To je Dallas, ki po prihodu Luke Dončića doživlja izjemen preporod, saj je trenutno najbolj gledana ekipa v ligi. V tej sezoni ga v živo v dvoranah spremlja v povprečju 19.111 ljubiteljev košarke in zabave. Največ izmed vseh v ligi NBA!

Obisk košarkarske tekme v ligi NBA je širok pojem. Ne zajema zgolj užitkov ob spremljanju mojstrovin igralcev na parketu, kot je pogosto navada v Evropi, ampak pooseblja vse, kar poudarja šov biznis. Gledalci so nenehno izpostavljeni številnim načinom za dvig razpoloženja in zagotavljanja kar največjega ugodja.

Zabava je prisotna na vsakem koraku. Nagradne igre, animacije, sprehajanje kamer po tribunah in bogata ponudba vsega, kar lahko v velikanskih kompleksih, kjer stojijo dvorane, razvaja vsakega ljubitelja košarke na tekmi, so naredili svoje. Obisk dvoboja je postal sproščen nekajurni oddih tako za stare kot mlade, vstopnice gredo za med, zaradi globalizacije košarke in vse večjega nabora kakovostnih tujcev, ki igrajo pomembno vlogo v klubih NBA in spadajo med elito, pa je iz leta v leto mogoče zaznati vedno vse več povpraševanja za obisk tekem tudi iz tujine.

Dallas ne pomni tako dobre gledanosti niti iz zlatih časov Nowitzkega

Slovenski as v tej sezoni nima sreče z zdravjem. Foto: Guliver/Getty Images Lep primer je slovenska košarkarska pravljica. Po nepozabnem turškem podvigu, ko je dvomilijonska država postala evropski prvak (2017), je zlati kapetan Goran Dragić prebil mejnike tudi v ligi NBA. Kot prvi Slovenec je zaigral na zvezdniški tekmi All-Star. Nato se mu je na drugi strani velike luže pridružil še sostanovalec iz Helsinkov in Istanbula Luka Dončić. Začel je še kot najstnik, hitro opozoril nase in krstno sezono končal s priznanjem za najboljšega novinca.

V tej sezoni, v kateri nima sreče z zdravjem, saj ga je desni gleženj pustil na cedilu že drugič, igra tako dobro, da spada med najboljše, s katerimi se lahko pohvali liga NBA. V glasovanju za tekmo All-Star je zbral drugo najvišje število glasov, tako da ga čez poldrugi teden, če se mu bo do takrat zacelil gleženj, čaka ena od največjih časti v kratki, a že tako bogati košarkarski karieri. Prvič bo zaigral na tekmi All-Star in to v začetni peterki!

Dallas je po upokojitvi Dirka Nowitzkega, dolgoletnega vlečnega konja Mavericks, ekspresno našel novega junaka, ki pooseblja svetlo prihodnost franšize. Odkar se je Dallasu pridružil Dončić, je zanimanje za ogled njegovih tekem v stalnem porastu. Tudi po zaslugi slovenskih navijačev.

Uvrstitev Dallasa na lestvici obiskanosti tekem: 2019/20 – 1. mesto (19.111 gledalcev)

2018/19 – 3. mesto (19.043)

2017/18 – 10. mesto (18.597)

2016/17 – 7. mesto (18.654)

2015/16 – 6. mesto (18.935)

2014/15 – 4. mesto (18.920)

2013/14 – 4. mesto (18.609)

2012/13 – 4. mesto (18.824)

2011/12 – 4. mesto (19.023)

2010/11 – 8. mesto (18.379)

2009/10 – 4. mesto (18.561)

Čeprav je po koncu prejšnje sezone v slovo pomahal Nowitzki in je bilo skoraj na vsaki tekmi zelo čustveno, spremlja v tej sezoni dvoboje Dallasa še več občinstva. Luka je združil moči z zvezdniškim soigralcem Kristapsom Porzingisom, Dallas je začel nizati bistveno boljše rezultate kot sezono poprej, na lestvici klubov z največjim obiskom pa so se košarkarji iz teksaškega velemesta dvignili na prvo mesto. Zdaj jim gledajo v hrbet prav vsi v ligi NBA!

Dallas lahko uživa v najboljšem obisku tekem v tem tisočletju. Večje obiskanosti ni imel niti v najboljših sezonah Dirka Nowitzkega. Še najbolj se je temu približal v sezoni 2006/07, ko je Dallas spremljalo povprečno 19.086 gledalcev na tekmo. Prvič v tem stoletju je na lestvici klubov z največjo gledanostjo prav Dallas.

Tako je bilo ob gostovanju Dallasa v Miamiju v prejšnji sezoni, ko je dvoboj na Floridi spremljalo v živo več kot dva tisoč slovenskih navijačev. Foto: Reuters

Zagotovo bodo tribune polne tudi 29. februarja, ko bo Dallas gostoval v Miamiju. Dončić bo ravno tisti večer dopolnil 21 let, iz Slovenije pa se bo še drugo leto zapored na Florido odpravilo več tisoč navdušenih navijačev, oboroženih z dobro voljo in slovenskimi državnimi simboli. Liga NBA bo znova občutila, kako složno bijejo slovenska srca, ko je posredi ljubezen do košarke in vrhunskih velemojstrov, kot sta nacionalna junaka Dončić in Dragić.

Top 10 najbolj gledanih ekip v ligi NBA v tej sezoni:

1. Dallas Mavericks (19.111 gledalcev na tekmo)

Vodilni Dallas spremlja v povprečju na tekmo, doma ali v gosteh, skoraj 3.400 gledalcev več kot zadnjeuvrščeno Minnesoto. Dončićev klub igra domače tekme v dvorani American Airlines Center, zgrajeni leta 2001, ki ima uradno 19.200 sedežev. Na košarkarskih tekmah se zmogljivost ob upoštevanju dodatnih stojišč razširi na dobrih 21 tisoč, zato ne preseneča, da Mavericks na domačih tekmah v povprečju spremlja 20.039 gledalcev. To je drugi najboljši domači obisk v ligi. Foto: Reuters

2. Philadelphia 76ers (19.102)

Košarkarji Philadelphie 76ers imajo najboljši domači obisk v tej sezoni v ligi NBA. V povprečju imajo na tekmah v dvorani Wells Fargo Center 20.623 gledalcev. Edini klub, ki se lahko pohvali z večjim obiskom od 20 tisoč, je le še Dallas. Najmanj gledalcev na domačih tekmah ima Minnesota (''le'' 14.417). Foto: Reuters

3. Los Angeles Lakers (18.971)

Jezerniki so najbolj priljubljen klub, kar zadeva gostovanja. Zvezdniška ekipa Los Angeles Lakers, v kateri prednjačita LeBron James in Anthony James, je v tej sezoni najboljša na zahodu. V povprečju jih na gostovanjih gleda 18.949 gledalcev, kar je še več kot pa v domači dvorani Staples. Dallas je na lestvici gledanosti v gosteh na sedmem mestu, najmanj zanimanja pa vlada za tekme v gosteh Indiane. Presenetljivo nizko je tudi Denver Vlatka Čančarja. Foto: Reuters

4. Miami Heat (18.928)

Miami že dolgo velja za priljubljeno košarkarsko-turistično destinacijo slovenskih ljubiteljev športa. Goran Dragić še vedno spada med najboljše igralce Miami Heat, v tej sezoni pa navdušuje v konkurenci tako imenovanih šestih igralcev.

5. Toronto Raptors (18.876)

Kanada ima le enega predstavnika v ligi NBA, a je ta v prejšnji sezoni šel do samega konca in senzacionalno osvojil naslov prvaka. Toronto Raptors spadajo med (naj)boljše tudi v tej sezoni, obisk tekem pa je ostal na zavidljivo visoki ravni. Foto: Reuters

6. Portland Trail Blazers (18.856)

V zadnjih tednih pri Portlandu blesti Damian Lillard, gledanost tekem Trail Blazers pa se je povečala tudi zaradi vrnitve dolgoletnega zvezdnika lige NBA Carmela Anthonyja. Foto: Reuters

7. Boston Celtics (18.781)

Boston Celtics so najuspešnejši košarkarski klub v zgodovini lige NBA. Prvaki so bili kar 17-krat, nazadnje leta 2008. Foto: Reuters

8. New York Knicks (18.491)

Kratkohlačniki iz New Yorka igrajo domače tekme v kultni večnamenski dvorani Madison Square Garden, zgrajeni pred dobrimi 50 leti v središču Manhattna. V zadnjih letih tavajo v temi. Izgubili so stik z vrhom lige NBA, tudi končnica ostaja zgolj pobožna želja, a so tekme še vedno dobro obiskane. Vstopnica za tekmo Knicksov ima v New Yorku še vedno posebno vrednost. Foto: Guliver/Getty Images

9. Los Angeles Clippers (18.443)

Tudi Los Angeles Clippers podobno kot mestni tekmec Lakers igrajo domače tekme v dvorani Staples v mestu angelov. Ekipa z dvema superzvezdnikoma, to sta Kawhi Leonard in Paul George, spada na seznam kandidatov za najvišje dosežke v tej sezoni. Foto: Getty Images

10. Chicago Bulls (18.408)

Časi, ko so Biki na krilih Michaela Jordana osvajali prvenstva, so že davno mimo. Vseeno je Chicago zadnji klub, ki je končal sezono s povprečnim obiskom na tekmi, višjim od 20 tisoč. To se je zgodilo nazadnje v sezoni 2012/13, najbolj zlasti izjemnega obiska v domači dvorani United Centre, v kateri bo sredi meseca tudi letošnja tekma All-Star. V tem stoletju drži rekord Detroit Pistons, ki ga je v sezoni 2005/06 spremljalo 20.356 gledalcev na tekmo, blizu pa je bil tudi Washington v sezoni 2001/02 (20.306), ko je pri njem kraljeval ''veteran'' Air Jordan. Foto: Reuters

Najmanjša dvorana v New Orleansu

Zion Williamson gosti tekmece v dvorani z najmanj sedeži v ligi NBA. Foto: Reuters Klubi v ligi NBA v rednem delu odigrajo 82 tekem. Polovico (41) doma, drugo polovico (41) v gosteh. Tisti, ki se ponašajo z večjo dvorano, imajo prednost, saj lahko na košarkarskih dogodkih gostijo več navijačev, a je igra številk pokazala, da to ni vselej glavni dejavnik za končno razvrstitev.

Domači obisk je tako deloma odvisen tudi od prostornosti dvoran. Z največ sedeži se lahko ponaša United Center v Chicagu. Ima 20.917 sedišč, za potrebe košarkarskih tekem pa lahko sprejme celo več kot 23 tisoč gledalcev, a vseeno nima najvišjega domačega obiska tekme. Najmanjšo kapaciteto v ligi NBA imajo po drugi strani New Orleans. Pelikani, ki veliko pričakujejo od zelo opevanega novinca Ziona Williamsona, igrajo v dvorani Smoothie King Center s 16.867 sedeži. To je edino prizorišče s kapaciteto, manjšo od 17 tisoč, a New Orleans ni klub z najmanjšim številom obiska gledalcev.

Poudariti je treba, da je bil v prejšnji sezoni (2018/19) ob vstopu v dvorane lige NBA napis razprodano izobešen kar 760-krat. V Dallasu je takšna stalnica že dolgo časa, liga NBA pa je že petič zapored pozdravila nov rekord. Dvorane so bile zasedene 95-odstotno, tako da so klubi, kjer med tekmami zevajo ogromne vrste praznih sedežev, postali izjemno redki. Vsaj v tistem delu tekme, ko se odloča o zmagovalcu in so takrat najbolj polne, saj gledalci pozabijo na druge animacije in ponudbe, ki so jih deležni v dvoranah. Ko bo nastopil čas za končnico, bo obisk še višji. V tej sezoni se nastop v izločilnem delu nasmiha vsem trem slovenskim legionarjem v ligi NBA!