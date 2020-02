Luki Dončiću so se izpolnile sanje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani sta ekipi za tekmo vseh zvezd lige NBA, ki jim bosta 16. februarja poveljevala kapetana LeBron James in Giannis Antetokounmpo. Luka Dončić, ki bo premierno zaigral na All-Star tekmi, bo zaigral v moštvu, v katerem je želel biti. Izbral ga je njegov idol James.

V ligi NBA je postala tradicija, da košarkarja, ki sta dobila največ glasov s strani navijačev v svoji konferenci, izbirata sotekmovalce, s katerimi bosta zaigrala skupaj na tekmi vseh zvezd. Ta bo letos posebna, saj bo v Chicagu (16. februar v ZDA - 17. februarja ob 1. uri ponoči po slovenskem času), kjer je velik pečat pustil Michael Jordan.

Poglejte si ekipi James in Antetokounmpoja za tekmo zvezd

Kot prvi je izbiral član LA Lakers LeBron James in razumljivo v prvo peterko svoje ekipe vzel moštvenega kolega Anthonyja Davisa. Giannis Antetokounmpo je izbral Joela Embiida.

James je nato pogledal proti mestnemu tekmecu. Kawhi Leonard iz LA Clippers, MVP finala v prejšnji sezoni v dresu Toronta, je namreč pristal v njegovi ekipi: "Vem, da imava še veliko za postoriti v Los Angelesu, ampak bova tokrat soigralca."

James upa, da bo Dončić nared za igro

Pascal Siakam je bil nato želja obeh košarkarjev, a je imel grški košarkar naslednjo izbiro. James je moral nato spremeniti načrt in na veliko veselje slovenskih ljubiteljev košarke izbral našega Luko Dončića, ki bo po Goranu Dragiću drugi slovenski košarkar na tekmi vseh zvezd, a prvi, ki bo tekmo začel v prvi peterki. "Luko izbiram kot tretjega. Upam, da bo na voljo in bo lahko igral," je ob podatku, da ima Luka težave z gležnjem, dejal James in tako osrečil slovenskega košarkarskega dragulja, ki si je močno želel, da bi zaigral skupaj z idolom.

A mora najprej še v celoti sanirati poškodovani desni gleženj. Informacije iz Dallasa so spodbudne. Luka naj bi se na parket vrnil okoli 10. februarja.