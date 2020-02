Dragiću so se razširila obzorja, zdaj bo postalo zanimivo

Pri Miami Heat so opravili odličen posel, potem ko so v svoje vrste zvabili Andreja Iguodalo, ki ve, kako je osvajati naslove prvaka v ligi NBA. Goran Dragić in soigralci so zdaj v širšem krogu favoritov za naslov prvaka lige NBA. Na Florido morda pride še Danilo Gallinari. Ponoči, ko se tržnica zapre, bo v ZDA še zanimivo.

S prihodom Andreja Iguodale je Miami Heat v vzhodni konferenci postal resen konkurent za največje domete. Že brez nekdanjega člana šampionske zasedbe Golden State Warriors so bili uspešni in prijetno presenetili v tej sezoni. S 34 zmagami in 16 porazi so na četrtem mestu.

Iguodala je bil leta 2015 celo MVP oziroma najkoristnejši košarkar finala, z Warriors pa osvojil tri šampionske prstane.

V Miami je prišel iz Memphisa, za katerega ni zaigral, saj ni hotel biti v ekipi, ki ni konkurenčna za naslov prvaka. V nasprotno smer bo odpotoval Justise Winslow. Govori se tudi o prihodu Italijana Danila Gallinarija iz Oklahome City Thunder, ki bi še razširil igro Miamija.

Cilj je naslov prvaka

In kaj so s prihodom Iguodale pridobili pri Vročici? "Zmage. Dobro igra z žogo in brez nje. Izjemno pameten je. Ne obstaja nič, česar ne bi znal narediti. Vsi se bomo od njega veliko naučili. Večkrat je že osvojil naslov prvaka, osvojil ga je tudi Udonis Haslem. Vesta, kaj je potrebno za veliki met. Ne samo, kako priti do tja, ampak tudi, kako osvojiti prvenstvo. Vsi v garderobi se bomo lahko naslonili nanju," je odgovoril prvi zvezdnik moštva Jimmy Butler.

Jimmy Butler ve, česa so sposobni. Foto: Gulliver/Getty Images

Predsedniku Patu Rileyju je tik pred koncem prestopnega roka (v noči na petek se tržnica zapre) uspel veliki met, saj je Miami okrepil za boje v končnici. "V vodstvu si želijo zmag. To so mi povedali. Vedo, česa smo sposobni. Tudi sam vem. Pripravljeni smo iti v vojno. Zavedamo se, da lahko tekmujemo z vsemi," poudarja Butler, center Bam Adebayo pa dodaja: "Pat je obseden z zmagovanjem. Vsi v ekipi imamo to v krvi. Na koncu mora sprejeti pomembne odločitve in to počne zdaj, da bi nas popeljal do naslova prvaka."

Novica o prihodu Iguodale je razveselila tudi Gorana Dragića, ki vse od vstopa v ligo NBA sanja o šampionskem prstanu. Če bi mu uspel veliki met tudi v najmočnejši ligi na svetu, bi bila njegova duša še bolj potešena. Že z naslovom evropskega prvaka s slovensko reprezentanco so se mu izpolnile ene sanje. Zdaj bo morda doživel še te, ki so vezane na ligo NBA. Delnice Miamija so se namreč s prihodom Iguodale strmo dvignile.

Lakers želijo Schröderja

A okrepitev ne iščejo le pri Miamiju. LA Lakers, ki spadajo v ožji krog favoritov za osvojitev lige NBA, želijo imeti v svojih vrstah nemškega organizatorja igre Dennisa Schröderja, ki je član Oklahome City Thunder.

Dennis Schröder bi lahko odpotoval k LA Lakers. Foto: Reuters

Philadelphia se je na vzhodu okrepila z dvema košarkarjema Golden State Warriors. Prišla sta Glenn Robinson III in Alec Burcks, v nasprotno smer pa bo poslala tri izbore v drugem krogu nabora. A pri 76ers bodo morali sprva v ekipi narediti še nekaj prostora za nova košarkarja, zato lahko do jutri pričakujemo še kakšno vest iz njihovega tabora.

Novo okrepitev so dobili tudi pri Atlanta Hawks. Dewayne Dedmon se je vrnil v klub, za katerega je igral zadnji dve leti. Atlanta je dobila še dva izbora v drugem krogu nabora v letih 2020 in 2021. V nasprotno smer sta k Sacramento Kings odpotovala Jabari Parker in Alex Len. Atlanta je v zaključku prestopnega roka tako opravila kar nekaj konkretnih menjav. Že s prihodom Clinta Capele so veliko pridobili.