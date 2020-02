Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na četrtek so v ligi NBA aktivni vsi trije klubi, katerih člani so slovenski košarkarji. Dallas, ki pa še vedno ne more računati na poškodovanega Luko Dončića, gosti Memphis. Miami z Goranom Dragićem gostuje pri Los Angeles Clippers, Vlatko Čančar pa z Denverjem pri Utahu.