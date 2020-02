Največja menjava v ligi NBA po letu 2000

V ligi NBA gre proti koncu obdobje, v katerem lahko klubi osvežijo svoje vrste z novinci. Houston Rockets, Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves in Denver Nuggets so združili moči v največji menjavi, kar jo pozna liga NBA v zadnjih 20 letih. V njej je dres zamenjalo kar 12 igralcev, najbolj pa izstopa donedavni center raket Clint Capela, ki bo po novem branil barve Atlante.

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu že 20 let ni prišlo do tako izdatne menjave, v kateri bi sodelovalo tolikšno število klubov in igralcev. Zadnja, ki je bila tako pestra, je bila tista z začetka stoletja, ko je Patrick Ewing zapustil New York in se odpravil v Seattle. Kdo vse je zamenjal klub po skupnem dogovoru Rockets, Hawks, Timberwolves in Nuggets, pri katerem nastopa tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar?

Houston pripeljal Covingtona in Bella

Robert Covington je okrepil Houston Rockets. Foto: Reuters V Houstonu bo kariero nadaljeval 29-letni Robert Covington. Prihaja iz Minnesote, kjer je v tej sezoni za Timberwolves povprečno na tekmo prispeval 12,8 točke in šest skokov. V Teksasu ga čaka zvezdniška zasedba na čelu z najboljšim strelcem tekmovanja Jamesom Hardnom in vsestranskim Russlom Westbrookom.

Iz Minnesote se je v Houston preselil tudi 25-letni Jordan Bell, ki v tej sezoni ni dobival veliko priložnosti. Na tekmo je igral manj kot 10 minut, temu primerna je tudi njegova statistika (3,1 točke in 2,9 skokov na tekmo). Rakete poleg švicarskega centra Capele zapuščata še Nene in trenutno poškodovani Gerald Green, ostal pa je brez pravice izbora do igralca v prvem krogu na naslednjem naboru lige NBA, katero je predal Denverju.

Atlanta pripeljala Capelo in Neneja

Nene Hilario je novi košarkar Atlante. Foto: Reuters Atlanta, pri kateri blesti Dončićev znanec Trae Young, na lestvici pa v vzhodni konferenci skupaj s Clevelandom zaseda zadnje mesto (13 zmag in 38 porazov), je okrepila svoje vrste s Clintom Capelo. Švicarski center afriških korenin, njegova starša prihajata iz Angole in Konga, spada med najučinkovitejše zbiratelje skokov v ligi NBA. V tej sezoni dosega 13,9 točk in 13,8 skokov na tekmo. Trenutno je na seznamu poškodovanih, saj ga je od parketov oddaljila poškodba pete. Ko se bo vrnil, bo predstavljal veliko okrepitev Hawks, ki nočejo končati sezone na dnu razpredelnice.

Iz Houstona se je v Atlanto odpravil tudi brazilski veteran Nene Hilario. 37-letni Južnoameričan je v tej sezoni na tekmo dosegal 3,6 točke in 2,9 skokov, na parketu pa je v povprečju prebil le dobro četrtino (14 minut). Atlanta je ostala brez Evana Turnerja in pravice izbora do igralca v prvem krogu na naslednjem naboru lige NBA, s katerim se lahko po novem pohvali Minnesota.

Minnesota pripeljala Turnerja, Hernangomeza, Beasleyja in Ba

Evan Turner se je preselil v Minnesoto. Foto: Reuters Minnesota je torej v svoje vrste sprejela Evana Turnerja. Branilec v tej sezoni na tekmo dosega 3,3 točke, 2 skoka in 2 asistenci, a igra v povprečju le 13 minut. V novem klubu se nadeja večje minutaže. Podobno velja za novinca iz Denverja. Novi člani Minnesote sta namreč tudi španski reprezentant Juancho Hernangomez, s katerim si je pri madridskemu Realu delil slačilnico Luka Dončić, Jarred Vanderbilt in Malik Beasley, ki v tej sezoni povprečno na tekmo dosega 7,9 točk.

Španec, donedavni soigralec Čančarja, jih je neprimerno manj, le tri. Minnesota je v največji menjavi igralcev po letu 2000 ostala brez štirih igralcev (Robert Covington, Shabazz Napier, Noah Vonleh in Keita-Bates Diop).

Denver pripeljal Greena, Diopa, Vonleha in Napierja

Gerald Green v tej sezoni zaradi poškodbe noge še ni zaigral. Foto: Reuters Denver, ki je v noči na sredo visoko porazil Portland, je odprl vrata dvema prišlekoma. S Čančarjem bosta po novem sodelovala Gerald Green, ki prihaja iz Houstona, ter Keita-Bates Diop (Minnesota), ki v tej sezoni na tekmo dosega 6,8 točk. Navijači Nuggets bodo morali na krstni nastop Greena še malce počakati, saj zaradi poškodbe noge v tej sezoni še ni zaigral.

V Kolorado sta se iz Minneapolisa preselila tudi Noah Vonleh in Shabazz Napier, ki se lahko pohvali z najboljšim povprečjem točk izmed omenjenih okrepitev Denverja. Dosega 9,6 točk na tekmo. Denver je ostal brez Juancha Hernangomeza in Malika Beasleyja.

V ligi NBA velja nove spremembe igralskega kadra pričakovati v noči na petek, ko se bo iztekel rok za menjavo.