Dončić vendarle ne bo izzval Younga

Ameriški namigi o tem, da se bo Luka Donćić na All-Star vikendu v Chicagu preizkusil tudi v tekmovanju metanja za tri točke, kjer naj bi izzval vrstnika in partnerja v znameniti naborniški kupčiji med Dallasom in Atlanto Traeja Younga, se niso izkazali za verodostojne. Ljubljančana namreč ni med osmerico, ki bo sodelovala v enem od spremljevalnih programov zvezdniškega druženja v vetrovnem mestu.

Zdaj so sicer uradno znani udeleženci tako preizkušnje ostrostrelcev izza črte za tri točke kot tudi v zabijanju in košarkarskem poligonu.

Dončić pa seveda ostaja med zanesljivimi udeleženci osrednje tekme vseh zvezd, na kateri bo v noči na 17. februar nastopil v prvi peterki. Že večer pred tem bo tudi en od dveh kapetanov na tekmi vzhajajočih zvezd. Na tej je sicer nastopil že lani.

Trenutno je sicer njegova osrednja misel okrevanju po ponovni poškodbi kolena. Na parket naj bi se vrnil v dobrem tednu, vsekakor pa bo v noči na petek z zanimanjem spremljal, kako bosta kapetana moštev osrednje tekme vseh zvezd LeBron James in Giannis Antetokounmpo z izmeničnih izbiranjem določila ekipi.

All- Star 2020

Tekmovanje v trojkah Davis Bertans (Washington), Devonte' Graham (Charlotte), Joe Harris (Brooklyn), Buddy Hield (Sacramento), Zach LaVine (Chicago), Damian Lillard (Portland), Duncan Robinson (Miami) in Trae Young (Atlanta).

Tekmovanje v zabijanju Pat Connaughton (Milwaukee), Aaron Gordon (Orlando), Dwight Howard (Los Angeles Lakers) in Derrick Jones (Miami).

Poligon (Skills) Bam Adebayo (Miami), Patrick Beverley (LA Clippers), Spencer Dinwiddie (Brooklyn), Khris Middleton (Milwaukee), Derrick Rose (Detroit), Domantas Sabonis (Indiana), Pascal Siakam (Toronto) in Jayson Tatum (Boston).

Foto: Reuters