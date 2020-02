Veliko govoric glede Dončićevega Dallasa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić je zaradi poškodbe gležnja na stranskem tiru, morda pa bo do konca tega tedna pozdravil novega soigralca. 6. februarja se namreč v ligi NBA konča prestopni rok. Foto: Getty Images

Prestopni rok v ligi NBA se bo končal 6. februarja in do takrat lahko na košarkarski tržnici pričakujemo pestro dogajanje. Zlasti pri klubih, ki bi se pred končnico radi okrepili. Pri Dallas Mavericks naj bi prav tako preučevali različne možnosti.

V zadnjih letih so bili pri Dallas Mavericks v zadnjem delu prestopnega roka zelo aktivni. Spomnimo se, kako so lani angažirali Kristapsa Porzingisa, Tima Hardawaya Jr., Courtneyja Leeja in Justina Jacksona.

A so imeli takrat predsednik kluba Mark Cuban, generalni direktor Donnie Nelson in trener Rick Carlisle so imeli v mislih dolgoročnejšo zgodbo, saj je bilo jasno, da se klub v končnico ne bo uvrstil.

Letos je zgodba drugačna. Dallas je s 30 zmagami in 19 porazi na šestem mestu v zahodni konferenci in ima pred devetimi Portland Trail Blazers sedem zmag prednost, kar bi moralo zadostovati do aprila, ko se začnejo izločilni boji.

Navijači bi radi Igoudalo

A Mavericks bodo potrebovali dodatno moč, če bodo želeli igrati pomembnejšo vlogo v končnici. Zlasti na položaju krilnega košarkarja oziroma krilnega centra. Giannis Antetokounmpo jim je v tej sezoni natresel 48 točk, LeBron James 39 in 35, Kawhi Leonard 36 in 28, Kevin Love in Marcus Morris 29.

V zraku je zato vprašanje, ali se bodo v klubu podali v lov za košarkarjem, ki bi v obrambi pomagal graditi čvrstejši zid.

Andre Iguodala je z Golden State Warriors osvojil tri naslove prvaka lige NBA, leta 2015 pa je bil celo MVP finala. Foto: Getty Images

Do 6. februarja imajo čas, da storijo korak v tej smeri. Lani poleti so vrgli trnek proti Tobiasu Harrisu, ki se je nato odločil za Philadelphio. Pogledi Teksašanov naj bi bili zdaj usmerjeni proti manj kakovostnim rešitvam, omenjajo pa zlasti Michaela Kidda-Gilchrista iz Charlotta in Rondaeja Hollisa-Jeffersona, ki je član Toronta. Navijači naj bi medtem navijali za prihod Andreja Iguodale, ki je znan po dobri igri v obrambi, vendar leta niso njegov zaveznik, saj šteje 36 pomladi. Povrhu vsega v tej sezoni sploh ni zaigral za Memphis, kamor je prišel iz vrst Golden State Warriros, saj bi rad oblekel dres moštva, ki bi bilo konkurenčno v končnici. V zadnjih letih je sicer z Golden Statom osvojil tri naslove prvaka, povrhu vsega pa bil leta 2015 celo MVP (najkoristnejši košarkar) finala.

V pričakovanji Dončićeve vrnitve

Prvi mož organizacije Mark Cuban nikdar ne kaže svojih kart, v preteklosti pa se je že izkazal za podjetnika tudi v košarkarskih krogih.

Nekateri omenjajo celo francoskega košarkarja Evana Fournierja iz Orlando Magic, ki pa večinoma igra na položaju visokega branilca in krilnega košarkarja.

Boban Marjanović je prišel v klub pred sezono in se na nekaterih tekmah izkazal. Foto: Reuters

A pri Dallasu ne gledajo le proti morebitnim novim obrazom, saj imajo veliko dela že znotraj moštva. Predvsem zdravniške službe so na delu. Luka Dončić je zaradi poškodovanega gležnja še vedno na stranskem tiru. Do tekme vseh zvezd (16. februarja), na kateri bo zaigral v prvi peterki, bo po trenerjevih besedah pripravljen. Luka je zaradi zvina desnega gležnja že manjkal decembra na štirih tekmah, zdaj pa si je isti gleženj znova poškodoval na treningu.

Po nekaterih informacijah pred 10. februarjem ne bo stopil na igrišče, kar pomeni, da bo izpustil še naslednje štiri obračune Dallasa.

A ni edini na stranskem tiru. Tudi drugi zvezdnik moštva Porzingis je zaradi težav s kolenom izpustil zadnjo tekmo. Na veselje privržencev Dallasa naj bi ponoči proti Indiani, ki bo igrala brez T. J. Warrena, vendarle stopil na parket.